D. STEPHEN LEE PRESIDIU À EUCARISTIA SOLENE

Paróquia do Carmo celebrou 140 anos

Erigida em 1885, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa, comemora 140 anos de existência. A efeméride foi assinalada, a 13 de Julho, com Missa Solene celebrada pelo bispo D. Stephen Lee e com um jantar-convívio que reuniu mais de três centenas de paroquianos num dos hotéis da cidade.

D. Stephen Lee presidiu, a 13 de Julho, à Eucaristia Solene com que os católicos da ilha da Taipa celebraram, de forma antecipada, a Festa de Nossa Senhora do Carmo, que serviu também para comemorar os 140 anos da paróquia dedicada à Senhora do Carmo.

A igreja do Carmo foi concluída em 1885 com o propósito de servir os fiéis da Taipa, até então dependentes das igrejas da Península de Macau. No mesmo ano, foi erigida a Paróquia, por iniciativa do então bispo, D. António Joaquim de Medeiros. 140 anos depois, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo continua a ser a única a oferecer acompanhamento espiritual aos residentes da ilha, desígnio que cumpre com crescente vitalidade.

«Há vinte ou trinta anos, a Taipa era uma das partes menos desenvolvidas de Macau. Hoje em dia as coisas são diferentes. A Taipa está a crescer e a igreja do Carmo cresce com a Taipa, e todos esperamos que continue a crescer», afirmou o padre José Oliveira Marques, em declarações a’O CLARIM. «Aquilo de que me fui apercebendo, pouco a pouco, é que há terreno para continuar a trabalhar, em particular porque na Taipa há muitas famílias jovens e o nosso papel também passa por estender a mão a essas famílias, bem como ajudar com o crescimento e a educação dos seus filhos. O padre Domingos Un, por exemplo, mostra uma disponibilidade tremenda. Se alguém lhe pede alguma coisa, ele faz tudo o que está ao seu alcance para ajudar», acrescentou o jovem sacerdote, que desde Setembro de 2023 cumpre as funções de vigário paroquial na igreja.

A 13 de Julho, as comemorações dos 140 anos da fundação da paróquia de Nossa Senhora do Carmo tiveram como apogeu a celebração, por parte de D. Stephen Lee, de uma missa em Inglês. O prelado deixou, no entanto, palavras de incentivo também aos falantes de Chinês e Português, que têm na igreja do Carmo o coração da sua vida espiritual.

«Como a Paróquia é pequena, não foi possível organizar uma missa com todas as comunidades. O Senhor Bispo presidiu à Missa em Inglês, mas antes disso, no fim da Eucaristia em Chinês, saudou os paroquianos da comunidade chinesa; depois, fez o mesmo com a comunidade de língua portuguesa. Houve muita gente a participar; houve muito apoio por parte das pessoas. Foi bonito!», rematou o padre José.

A efeméride foi ainda comemorada com um jantar-convívio, que reuniu à mesa mais de trezentas pessoas, divididas por 23 mesas. O banquete começou com uma oração, conduzida por três dos sacerdotes que servem a comunidade católica da ilha da Taipa. As irmãs dominicanas que se associaram à celebração cantaram uma canção em língua vietnamita, em louvor a Nossa Senhora, reforçando assim solenidade do momento.

Marco Carvalho