D. STEPHEN LEE PRESIDIU À EUCARISTIA SOLENE

São José Operário: Festa, Crisma e Primeira Comunhão

O bispo de Macau administrou, na passada sexta-feira, 1 de Maio, o Sacramento da Confirmação (Crisma) a dez fiéis – oito adolescentes e dois adultos – na igreja de São José Operário. O prelado presidiu à Missa Solene com que a Paróquia comemorou a Festa Litúrgica de São José, na sua invocação ao operário e padroeiro dos trabalhadores.

Apesar de ter sido celebrada mais cedo do que é habitual, a Eucaristia atraiu mais de quatrocentos fiéis. Durante a cerimónia, que foi celebrada em Cantonense, Mandarim, Inglês e Linguagem Gestual, cinco crianças receberam também o Sacramento da Eucaristia (a Primeira Comunhão).

Segundo explicou o pároco, padre Rafael Vigolo, MCCJ, a’O CLARIM, «este ano, ao contrário do que é habitual, a Missa foi celebrada às 10:00 horas da manhã. Normalmente, a celebração da Eucaristia ocorre da parte da tarde, mas por motivos relacionados com a agenda do Senhor Bispo transferimos a celebração para a parte da manhã. Surpreendentemente, a igreja esteve lotada. Participaram na Missa praticamente quatrocentas pessoas. Entre elas encontravam-se mais de quinze sacerdotes». Mais: «Celebrou-se o Crisma de oito adolescentes e de dois adultos, um dos quais é surdo-mudo. Cinco crianças receberam a Primeira Comunhão».

A Missa constituiu o momento alto da festa do padroeiro da Paróquia, tendo as celebrações prosseguido no Salão Paroquial, onde foi realizado um almoço festivo que contou com mais de duzentas pessoas. «É um momento bonito porque as pessoas não partilham apenas a comida, mas também é-lhes dada a possibilidade de estarem juntas durante algum tempo, fora do ambiente que é habitualmente associado à igreja», disse o vigário-paroquial, padre Valnei Reghelin, MCCJ. O mesmo sacerdote acrescentou a’O CLARIM: «No final do almoço houve algo que me chamou a atenção: o salão estava cheio e no final da refeição as pessoas foram convidadas a ajudar a limpar o espaço. Em pouco mais de dez minutos, o salão ficou praticamente limpo! Esta ocorrência mostra que as pessoas se sentem parte da vida da Igreja. Não foram lá apenas para comer e depois ir embora».

Na homilia que proferiu, D. Stephen Lee convidou os católicos a olhar para o trabalho não apenas como um meio de sustento, mas também como vocação e caminho de santificação. «Este ano a homilia do Senhor Bispo foi muito bonita e os fiéis estiveram muito atentos. D. Stephen Lee lembrou que São José foi um trabalhador e que Jesus aprendeu com São José o valor do trabalho. O trabalho é algo que nos dignifica e que traz dignidade a cada um de nós. Na homilia, o Senhor Bispo lembrou-nos que o trabalho leva à santificação e que, através do trabalho, contribuímos para o projecto de Deus», sublinhou o padre Rafael.

M.C.