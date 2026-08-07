D. STEPHEN LEE PRESIDE A CERIMÓNIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRISMA

Paróquia de São Lourenço celebra Festa do Padroeiro

Doze fiéis – um adulto e onze jovens – recebem este Domingo, 9 de Agosto, o Sacramento da Confirmação na igreja de São Lourenço, em cerimónia presidida pelo bispo D. Stephen Lee. A administração do Crisma é o ponto alto das comemorações do padroeiro da Paróquia, São Lourenço. O programa das festas abrange ainda a realização de um almoço-convívio, no qual devem participar mais de trezentas pessoas.

A igreja de São Lourenço acolhe no Domingo a celebração antecipada da Festa do Santo Patrono. O ponte alto das comemorações litúrgicas está agendado para as 9:00 horas da manhã, com a celebração de Missa Solene em honra de São Lourenço, presidida por D. Stephen Lee.

A Festa Litúrgica do diácono de origem ibérica, que foi queimado vivo sobre um braseiro ardente no ano de 258, engloba um extenso programa religioso e comunitário. As celebrações terminam este Domingo, depois de uma novena preparatória que se iniciou a 31 de Julho e termina amanhã, 8 de Agosto.

Para o dia da Festa, a Paróquia estabeleceu um horário litúrgico especial que contempla três missas em língua chinesa e uma Eucaristia em Inglês, agendada para o final da tarde com o propósito de responder às necessidades espirituais dos católicos de diferentes comunidades.

A Missa Solene das 9:00 horas da manhã inclui a administração do Sacramento da Confirmação a cerca de uma dúzia de fiéis, entre jovens e adultos. «Antecipámos a Festa Paroquial e vamos celebrá-la com um dia de avanço, no Domingo. Para além do bispo D. Stephen Lee, vão concelebrar o arcebispo D. Savio Hon, os padres que trabalham na Paróquia e ainda alguns outros sacerdotes a quem endereçámos convites. Durante a Missa, esperamos que doze fiéis possam receber o Sacramento da Confirmação das mãos D. Stephen Lee. Um deles é um adulto e os demais são jovens», explicou o padre Bosco Chan, em declarações a’O CLARIM.

«Um dos aspectos que merece referência é o facto de que preparámos esta celebração da administração do Sacramento da Confirmação com aulas extraordinárias de preparação, que foram organizadas ao longo das duas últimas semanas. Durante esse período, testemunhámos um crescimento ajustado da fé dos confirmandos e estamos muito satisfeitos com a forma como eles começam a mudar na forma como respondem a questões relacionadas com a fé. Todos se submeteram à Confissão antes da cerimónia do próximo Domingo», acrescentou o pároco de São Lourenço.

Para além das celebrações estritamente religiosas, o programa comemorativo da Festa da Paróquia prevê ainda um momento de convívio fraterno, através da realização de um banquete festivo no Restaurante Lai Ieng, situado no Hotel L’Arc. O almoço contempla um programa de animação que abrange intervenções artísticas, jogos e um sorteio. «A Paróquia vai promover um encontro de celebração com os paroquianos. Já temos 31 mesas confirmadas, o que significa que esperamos que pelo menos 350 fiéis se possam associar a esta celebração», adiantou o padre Bosco.

Os bilhetes para o banquete paroquial encontram-se ainda à venda, com um custo unitário de 250 patacas. Com o objectivo de promover a participação das famílias, a paróquia de São Lourenço estabeleceu condições especiais para os mais jovens: as crianças com idades compreendidas entre os quatro e os doze anos beneficiam de tarifa reduzida e pagam apenas cinquenta por cento do valor estabelecido. Já as crianças com idade igual ou inferior a três anos têm entrada gratuita no convívio. Os interessados em adquirir os bilhetes devem dirigir-se directamente ao cartório paroquial da igreja de São Lourenço.

DEITAR À TERRA AS SEMENTES DA FÉ

As gerações mais jovens são um dos principais focos de atenção da paróquia de São Lourenço, tendo em vista o início de um novo ciclo de actividades pastorais e formativas, em meados do próximo mês. A Paróquia está já a preparar o arranque do novo ano pastoral, com a abertura do período de inscrições para as suas principais actividades de formação cristã e catequética.

O arranque oficial da Catequese na Paróquia está agendado para o dia 13 de Setembro, com as sessões a decorrerem ao final da manhã e ao início da tarde de Domingo nas próprias instalações da igreja de São Lourenço. A proposta formativa da Paróquia engloba a habitual vertente destinada a crianças e jovens com idades compreendidas entre os quatro e os dezasseis anos, mas também sessões de Catequese para famílias, direccionadas para crianças entre os quatro e os oito anos e respectivos pais. A formação catequética para famílias deverá ter lugar aos Domingos, entre as 14 horas e 30 e as 15 horas e 30, sob o lema “Família em Crescimento com o Senhor em Comunhão”.

Em paralelo, a paróquia de São Lourenço abriu ainda inscrições para o Catecumenato – assim denominada a Catequese para adultos – e para a preparação do Sacramento da Confirmação, apelando à participação de todos os fiéis que desejem aprofundar o seu conhecimento da Fé Católica. Os interessados em formalizar a inscrição numa das opções formativas, podem recorrer directamente ao Cartório Paroquial, situado na Rua de São Lourenço ou seguir as indicações patentes nos cartazes informativos produzidos pela Paróquia e divulgados nas redes sociais.

A igreja de São Lourenço apela à ampla participação dos fiéis, num momento de importante crescimento comunitário em que a renovação espiritual é tida como fulcral.

Marco Carvalho