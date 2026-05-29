D. STEPHEN LEE CELEBRA MISSA SOLENE A 13 DE JUNHO

Trezena a Santo António inicia segunda-feira

O bispo de Macau preside, a 13 de Junho, a Missa Solene em honra de Santo António, na igreja dedicada. A preparação da Festa Litúrgica em honra do padroeiro dos pobres, dos pedreiros e dos viajantes arranca já na segunda-feira, 1 de Junho, dia em que inicia a habitual Trezena em honra do taumaturgo português.

A igreja de Santo António acolhe novamente a tradicional Trezena ao padroeiro da Paróquia. Durante treze dias, a comunidade paroquial vai rezar o Rosário em Português e Chinês, a fim de preparar o coração e a mente para a Festa de Santo António, que será celebrada a 13 de Junho, com a participação de D. Stephen Lee.

A Trezena tem diariamente lugar, em dois horários principais: às 7:00 horas da manhã, antes da Missa, a comunidade católica de língua chinesa reúne-se para rezar o Terço em honra do padroeiro dos pobres e dos viajantes. Ao final da tarde, às 16 horas e 30, é a vez da comunidade lusófona fazer o mesmo e recorda as virtudes, a abnegação, a caridade e a entrega que pautaram o percurso de vida de Fernando de Bulhões.

A Trezena, sustenta o padre James Ryu Jae-hyoung, BMC, encerra um significado profundo e constitui um convite para que os católicos de Macau valorizem o que verdadeiramente importa. «Através da participação nesta Trezena, somos convidados a preparar o nosso coração e o nosso espírito para celebrar Nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso padroeiro, Santo António. É uma oportunidade que nos é concedida para recordarmos o exemplo que nos legou e a forma como se dedicou aos mais pobres e aos que mais sofriam», recorda o sacerdote.

«Santo António sacrificou os seus bens para ajudar os mais necessitados. Durante estes dias, temos a oportunidade de reflectir sobre o seu bom exemplo e, em última instância, de imitar os seus gestos», acrescenta o pároco da igreja de Santo António.

O padre James destaca a universalidade e a actualidade da devocação a Santo António. Para o missionário da Congregação Clerical dos Beatos Mártires Coreanos, a fama de casamenteiro e o facto de ser conhecido por ajudar a encontrar objectos e bens extraviados fazem de Santo António um santo extremamente popular. «Santo António é visto como alguém que ajuda a encontrar objectos perdidos. Muitos paroquianos dirigem-se a Santo António quando perdem o telemóvel, as chaves ou o Terço, e a verdade é que muitos conseguem encontrar o que perderam», acentua o padre James. No entanto, adverte: «Eu quero chamar a atenção para algo mais profundo. Muitas vezes perdemos tesouros ainda mais importantes, os do coração. Tesouros como a fidelidade, a generosidade, a paz e a capacidade de partilhar com os outros. A Trezena também deve servir para isso, para que nos lembremos de recuperar esses tesouros espirituais, muitas vezes esquecidos».

No dia da Festa de Santo António, a 14 de Junho, o bispo de Macau irá presidir a Missa Solene, às 15:00 horas. Depois da Eucaristia, a tradicional procissão em honra do taumaturgo português percorre a Rua de São Paulo até ao Largo da Companhia de Jesus. Pelas 19:00 horas, realizar-se-á um jantar de confraternização para os fiéis da Paróquia num restaurante da cidade de Macau.

Marco Carvalho