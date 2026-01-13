D. Stephen Lee abençoou Macau e a sua população, do alto da Ermida da Penha, na noite de 31 de Dezembro, tendo rezado junto de dezenas de fiéis pelo novo ano de 2026.

O bispo de Macau lembrou que 2025 ficou marcado pela celebração do Jubileu da Esperança, uma iniciativa do Papa Francisco que terminou na última terça-feira, 6 de Janeiro.

A subida à Ermida da Penha foi o culminar de um conjunto de cerimónias religiosas levadas a cabo pela Diocese ao longo da tarde do dia 31, sendo de destacar a oração do Te Deum e a celebração da Missa da Vigília na igreja da Sé Catedral.

No primeiro dia de Janeiro, dedicado à Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, D. Stephen Lee presidiu a Missa logo pela manhã na igreja da Sé Catedral, a que se seguiu Missa em Português. Em ambas as Eucaristias, os fiéis foram sensibilizados a rezarem pela paz no mundo e a se juntarem ao seu bispo, em união com Nossa Senhora e com o seu filho, Jesus Cristo, na procura dos melhores caminhos para o seu desenvolvimento humano, pessoal e, acima de tudo, religioso.

Fotos: Ivan Leong.