CURSO INTENSIVO DECORRE ENTRE 29 DE JUNHO E 11 DE JULHO

Universidade de São José aposta na língua espanhola

A Universidade de São José vai leccionar, entre 29 de Junho e 11 de Julho, um curso intensivo de introdução ao Castelhano, destinado a adultos sem conhecimentos prévios da língua espanhola. O anúncio foi feito menos de uma semana depois do Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, ter transmitido, em Madrid, às autoridades de Espanha, o interesse do Governo da RAEM em reforçar o ensino da língua e da cultura espanholas no território.

Com uma duração de trinta horas, o curso foi concebido para proporcionar uma aprendizagem prática do idioma, tendo como ponto de partida situações e vivências quotidianas. Para além de oferecer competências linguísticas básicas, tem ainda o propósito de fomentar uma maior compreensão da cultura espanhola.

A formação, que terá um custo de duas mil 350 patacas, será ministrada por Chin Yi, académico doutorado em Literatura Comparada e Estudos Interculturais pela Universidade Católica Fu Jen, de Taiwan. Com vasta experiência no ensino do Castelhano, Chin foi professor-assistente da Fu Jen entre 2018 e em 2024; nos últimos meses assumiu funções como professor de Castelhano numa organização católica na diocese de Tainan.

As aulas irão decorrer de segunda a sexta-feira, entre as 18 horas e 30 e as 21:00 horas; e aos sábados, das 15 horas e 30 às 18:00 horas. As aulas vão ser ministradas em Mandarim, com o formador a facultar materiais de apoio em língua espanhola. As inscrições estão abertas até 17 de Junho.

Inédita no território, a oferta formativa da Universidade de São José alinha-se com a estratégia recentemente assumida por Sam Hou Fai durante a visita oficial que efectuou a Espanha. Em Madrid, durante um encontro com membros do Governo espanhol, o Chefe do Executivo esclareceu que o reforço da cooperação com os países de língua espanhola constitui uma prioridade estratégica para Macau, no sentido de alargar o papel da RAEM, enquanto plataforma de cooperação entre a China e o mundo lusófono, ao mundo hispanófono.

Durante as reuniões que manteve com representantes do Governo de Espanha, entre eles, o ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares, e a segunda vice-presidente do Governo, Yolanda Díaz, foram discutidas oportunidades de colaboração em áreas como Comércio, Turismo, Educação e Ciência e Tecnologia. Fontes oficiais indicaram que Madrid manifestou disponibilidade para apoiar Macau no desenvolvimento do ensino do Castelhano, com o objectivo de formar mais quadros qualificados bilíngues nas línguas espanhola e chinesa.

M.C.