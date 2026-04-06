CURSO INICIA A 15 DE ABRIL E PROLONGA-SE POR UM MÊS

História das Missões na Ásia na USJ

Ao longo de um mês, entre 15 de Abril e 15 de Maio, a Universidade de São José vai passar em revista os momentos e os principais protagonistas do processo de evangelização do continente asiático. A formação destina-se a quem tenha interesse na história das missões católicas na Ásia e será ministrada pelo padre Andrzej Miotk, SVD, doutor em Missologia pela Universidade alemã de Sankt Augustin-Bonn.

A Universidade de São José (USJ) vai promover, a partir de meados deste mês, um curso sobre a história das missões católicas no continente asiático. Intitulada “História da Igreja: As Missões na Ásia”, a formação será ministrada ao longo de um mês pelo padre Andrzej Miotk, SVD, missionário da Sociedade do Verbo Divino. Doutorado em Missiologia pela Universidade de Sankt Augustin-Bonn, na Alemanha, o sacerdote polaco investigou durante vários anos os arquivos da Verbitas, em Roma, e especializou-se no estudo da Doutrina Cristã em diferentes paragens da Ásia.

A formação analisa o desenvolvimento das missões modernas na Ásia, entre os Séculos XVI e XX, e dedica uma atenção particular ao contexto histórico em que se afirmaram as diferentes igrejas locais. Ao longo de um mês, entre 15 de Abril e 15 de Maio, o padre Miotk vai abordar as especificidades das comunidades cristãs em Macau, China continental, Índia, Filipinas, Indonésia, Japão, península coreana e na região da Indochina, tendo como ponto de partida o enquadramento cultural, político e religioso de cada uma das regiões analisadas.

Entre os temas centrais do curso, destaca-se o papel do Padroado Português e a influência do Padroado Espanhol na afirmação do Catolicismo no Sudeste Asiático e na Ásia Oriental, bem como a relevância da Propaganda Fide, a actual Congregação para a Evangelização dos Povos.

O historiador e missionário vai analisar o papel das sociedades missionários, o impacto do colonialismo e do processo subsequente de descolonização, assim como questões como a conversão e martírio ou os contributos de natureza científica e cultural que advieram do processo de evangelização dos povos asiáticos.

Por último, o padre Miotk vai procurar explicar porque razão a “cristianização” da Ásia é considerada, nos meios académicos um fracasso.

Com um custo de três mil patacas, o curso vai ser leccionado nas instalações da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ, no Seminário de São José. Está dividido em catorze sessões de duas horas e 45 minutos cada, ministradas às quartas, quintas e sextas-feiras.

Quem efectuar a inscrição até à próxima quinta-feira, 8 de Abril, tem direito a um desconto de cinco por cento. Descontos adicionais de dez por cento estão disponíveis para funcionários, alunos e antigos alunos da Universidade de São José, bem como para familiares directos de alunos e de antigos alunos da instituição de Ensino Superior. O curso não é, no entanto, elegível para o subsídio oferecido pelas autoridades de Macau ao abrigo do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo promovido pela Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude.

M.C.