CRISMA: D. STEPHEN LEE IMPÔS O SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO A 35 FIÉIS NO DOMINGO DE PENTECOSTES

Trinta e cinco adultos e jovens – 29 paroquianos da Sé Catedral e seis da igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa – receberam no passado Domingo, 8 de Junho (Solenidade de Pentecostes), o Sacramento da Confirmação (Crisma) das mãos do bispo D. Stephen Lee.

Coadjuvado pelos padres Daniel Ribeiro, SCJ, Eduardo Emilio Agüero, SCJ, e Sheldon D’Souza, o prelado presidiu à Missa Dominical em Português da Sé Catedral, tendo centrado a homilia no significado do Crisma para a vida dos fiéis.

Perante uma Assembleia repleta de pais, avós, outros familiares e amigos, D. Stephen Lee começou por explicar: «O Espírito Santo é amor, graça, dom, sabedoria, entendimento, paciência, coragem, conhecimento e referência para aqueles que hoje vão receber o Sacramento da Confirmação». E acrescentou: «Com o Crisma, Deus entra na vossa vida de uma forma muito especial. Quando vos ungir a testa com o óleo crismal, dir-vos-ei: “A Paz esteja convosco”. O mesmo é dizer: “Deus está contigo”. Significa que Ele enche as nossas vidas de paz». Mais: Sendo a «Confirmação um Sacramento, significa também que Deus está presente em nós. Cabe depois ao Espírito Santo realizar a obra de Deus em cada um de nós».

O bispo de Macau comparou a relação dos filhos para com os seus pais com a relação dos fiéis para com Deus, em jeito de alerta: «Quando foi a última vez que agradecerem aos vossos pais? Tenho a certeza que um dia terão agradecido quando vos pagaram o carro ou a mensalidade da escola ou da Universidade». «Acontece – continuou o raciocínio – que a presença constante dos vossos pais leva a considerarmos que temos os pais como algo garantido, dando-nos tudo enquanto crescemos: comida, roupa, mesada, educação, conselhos. Acostumamo-nos tanto à presença deles a ponto de a familiaridade levar muitas vezes à negligência. O resultado é que deixamos de agradecer aos nossos pais aquilo que fazem por nós».

Segundo D. Stephen Lee, «o mesmo acontece em relação a Deus nas nossas vidas. Ele está em toda a parte, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele criou-nos. E, no entanto, quando foi a última vez que agradecemos a Deus, fora da Missa? Quando foi que lhe reservámos uma hora de oração? Dizer obrigado, dizer graças a Deus, é um bom ponto de partida para a conversa que teremos com Deus ao longo da nossa da vida. Reconheçamos, pois, a existência de Deus nas nossa vidas».

A concluir, afirmou: «A palavra “Eucaristia” é uma palavra grega que significa “Oração de Graças”. Dar graças é assim a essência da Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus é real e verdadeiramente presente».

J.M.E.