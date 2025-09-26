“COPA DO BISPO” EM TÉNIS DE MESA COM DUAS EQUIPAS DA COMUNIDADE PORTUGUESA

Santa Teresinha é venerada em São Domingos

A paróquia da Sé Catedral iniciou na segunda-feira, 22 de Setembro, a Novena em honra de Santa Teresinha do Menino Jesus (Santa Teresa de Lisieux).

«As meditações de cada dia [da Novena] serão feitas dez minutos antes da reza diária do Terço. Depois da Missa é rezada a oração da Novena», disse o comentarista da Missa Dominical em Português, celebrada na igreja de São Domingos, um dia antes do início da Novena.

Até 30 de Setembro – dia da morte de Santa Teresinha – as meditações, a reza do Terço, a Missa que logo a seguir é celebrada, e a oração da Novena têm todos os dias lugar na igreja de São Domingos. Para o efeito, os fiéis deverão juntar-se à Assembleia antes das 17:00 horas.

Segundo o portal electrónico da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), “Santa Teresa do Menino Jesus nasceu em Alençon, França, em 1873. É a filha mais nova dos Beatos Luís Martin e Célia Guérin, casal cristão exemplar. Aos quinze anos, Teresa entrou no Carmelo de Lisieux. A vida de clausura e de contemplação, a vivência da infância espiritual, não a impediram de ser missionária. Pelo contrário, viveu de modo extraordinário o ideal de Santa Teresa de Ávila: ‘Vim para salvar almas e sobretudo a fim de rogar pelos sacerdotes’. A entrega de amor fê-la vítima de amor. Faleceu aos 24 anos de idade, em 1897. Pio XI canonizou-a em 1925, proclamando-a Padroeira das Missões”.

FORMAÇÃO E ADORAÇÃO – De regresso à rotina diária após as férias de Verão, também a igreja em Macau retoma as actividades que vem efectuando ao longo dos últimos anos.

Já amanhã, sábado, dia 27 de Setembro, há mais um momento de formação e de adoração ao Santíssimo Sacramento, na igreja de São Domingos, depois da missa antecipada das 17 horas e 30. Tanto a formação como a adoração ao Santíssimo são conduzidas pelo vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, Padre Daniel Ribeiro, SCJ.

COMPETIÇÃO DE TÉNIS DE MESA – A “Copa do Bispo” em Ténis de Mesa vai realizar-se no próximo dia 11 de Outubro, na Universidade de São José.

Organizada pela Comissão Diocesana da Juventude, em parceria com a Rede de Serviços Juvenis Bosco, a Universidade de São José e o Colégio Diocesano de São José, esta competição tem o objectivo de «promover a saúde física e mental dos jovens», sublinhou o comentarista da Missa Dominical de 21 de Setembro.

A comunidade de fiéis da paróquia da Sé Catedral vai estar representada na “Copa do Bispo” com duas equipas. «Contamos com a vossa presença para apoiar os nossos jovens», acrescentou o comentarista.

J.M.E.