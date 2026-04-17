CONCERTO TRAZ A MACAU SOPRANO TRACY CHEUNG E ORGANISTA CHERE KO

Igreja de São Lourenço recebe recital de Música Sacra

Uma tarde de Música Sacra para uma jornada de reflexão e purificação espiritual. É esta a proposta de “Harmonia Sacra”, recital que junta este sábado, na igreja de São Lourenço, duas das mais talentosas intérpretes de Hong Kong: a soprano Tracy Cheung e a organista Chere Ko.

Promovido pela Comissão Diocesana da Litúrgica, o recital – agendado para amanhã, às 15:00 horas – apresenta obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Gabriel Fauré e Henry Purcell.

O título do recital, “Harmonia Sacra”, é inspirado na colectânea de obras vocais que o compositor britânico Henry Purcell publicou em 1688, sete anos antes da sua morte prematura, aos 36 anos de idade. Dotado de um sentido melódico muito expressivo, Purcell deixou uma vasta produção musical, caracterizada pela expressividade das melodias e por um lirismo extremado.

«O título do concerto é inspirado por um dos elementos que integram este concerto. Vamos interpretar alguns segmentos de “Harmonia Sacra”, uma colecção de obras de Música Sacra compostas sobretudo por Henry Purcell. Esta colectânea é habitualmente usada em momentos privados de devoção, mas também durante os serviços litúrgicos», explicou Tracy Cheung, em declarações a’O CLARIM.

«Sempre gostei muito da música de Henry Purcell, por considerar a sua forma de compor muito sensual e imaginativa. A sua música revela sempre uma ligação muito profunda com os textos, representando as palavras de forma muito vívida, com recurso a diferentes nuances musicais e estéticas, umas mais íntimas e outras mais dramáticas», acrescentou a jovem soprano de Hong Kong.

Do alinhamento do recital fazem ainda parte obras de compositores tão distintos como Bach ou Charles Gounod. «Para este recital seleccionámos Música Sacra de diferentes períodos, do Barroco ao período Romântico. O público vai poder escutar música mais adaptada aos textos litúrgicos tradicionais, como por exemplo a “Ave Maria” cantada, tendo como acompanhamento o famoso “Prelúdio em C Maior”, de Johann Sebastian Bach, tal como aparece em “O Cravo Bem Temperado”. Mas vamos ter também música adaptada a textos sacros escritos por vários poetas, incluindo “Repentir”, de Charles Gounod, com letra de Charles Louis Mollevaut, bem como “En Priere”, composta por Gabriel Fauré com texto de Stéphane Bordèse», elencou Tracy Cheung.

Com formação no Reino Unido e nos Estados Unidos, as duas jovens intérpretes vão actuar ao som daquele que é o órgão mais antigo da Grande China ainda em funcionamento. O instrumento, confessa Chere Ko, determinou a escolha do alinhamento para o recital de amanhã. «Gostava de tocar cerca de uma dezena de obras neste órgão. No entanto, tendo em conta a fragilidade do instrumento e as condições em que se encontra, tivemos que escolher o nosso repertório de forma sensata», sublinhou a organista.

O concerto tem entrada gratuita. Os eventuais donativos recolhidos durante o recital serão entregues ao Centro de Aconselhamento Matrimonial do Movimento Católico de Apoio à Família.

M.C.