CONCERTO TRAZ A MACAU COROS DE HONG KONG E CANTÃO

Jubileu Diocesano comemorado com Música Sacra

Oito agrupamentos corais de Macau, Hong Kong e da Província de Cantão actuam, a 7 de Fevereiro, na igreja da Sé, num concerto comemorativo dos 450 anos da Diocese. O recital constitui uma oportunidade para que os fiéis possam escutar o som do novo órgão de tubos da Catedral, ainda que o concerto de dedicação do instrumento só se realize no final do mês.

A Sé Catedral acolhe, ao início da noite de 7 de Fevereiro, o Concerto de Música Sacra em celebração dos 450 anos da criação da diocese de Macau.

Com entrada livre e início agendado para as 19 horas e 30, o recital terá como protagonistas quase uma dezena de agrupamentos corais de Macau e das regiões vizinhas. Ao Coro Diocesano de Macau e ao ensemble Cathedral Schola – responsáveis pela animação eucarística na igreja da Sé – juntar-se-ão as vozes de outros grupos corais da RAEM, como o Coro Perosi, o Dolce Voce e o Cantate Chorus, e também dois colectivos artísticos de Hong Kong e da Província de Cantão.

«O concerto de 7 de Fevereiro vai estar fundamentalmente focado na Música Sacra coral. Esta foi a razão pela qual convidámos muitos dos melhores coros desta região», disse Andrew Leung, em declarações a’O CLARIM. «O público vai poder ouvir excertos do oratório barroco, Música Sacra contemporânea, peças de Música Sacra compostas em Macau e também composições originais dos coros convidados. O novo órgão da Catedral vai ser colocado a uso, ainda que a cerimónia de dedicação do instrumento só decorra no final de Fevereiro», acrescentou o director de Música Sacra da diocese de Macau.

Fundada em 2008, a Orquestra Barroca de Cantão será responsável pelo acompanhamento musical dos sete grupos que vão actuar no recital. De Hong Kong, e para além do Coral Vox Antiqua, virá o Coro da Universidade de São Francisco. Os dois coros vão voltar a actuar em conjunto, uma semana depois de participarem no concerto “Rising Together”, uma iniciativa de angariação de fundos para as vítimas do incêndio que deflagrou no final de Novembro de 2025, em Hong Kong, no distrito de Tai Po.

Agendado para o final da tarde de amanhã, 31 de Janeiro, nas instalações da Igreja Internacional Metodista, em Wan Chai, no centro de Hong Kong, o recital conta com a participação de oito ensembles corais. Para além do Vox Antiqua, dirigido por Andrew Leung, e do Coro da Universidade de São Francisco, actuam ainda o Coro Galês de Hong Kong, o Coral Voce Continuo e o Ko Chorus, entre outros.

CTT LANÇAM EMISSÃO COMEMORATIVA

O 450º Aniversário da Diocese de Macau está a ser assinalado por meio de diversas iniciativas, promovidas por entidades ligadas à Igreja local, mas também pelo Governo de Macau.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações lançou, na passada sexta-feira, uma emissão filatélica constituída por quatro selos e um bloco filatélico, alusivos à história do mais antigo episcopado do Extremo Oriente. Cada um dos quatro selos apresenta um edifício ligado à presença e à acção da Igreja Católica em Macau: o Paço Episcopal, a igreja de São Lázaro, o Seminário de São José e a sede da Cáritas.

Se o contributo dos CTT para as comemorações dos 450 anos da diocese de Macau destaca o património edificado de matriz católica, a Comissão Diocesana para a Formação Catequética vai recordar, ao longo dos próximos meses, doze momentos-chave da história da Diocese, através de conjuntos temáticos de infografias e de ilustrações divulgados nas redes sociais. O primeiro foi publicado na passada semana e incide sobre os primeiros anos da história da Diocese, bem como sobre o papel desempenhado por D. Melchior Carneiro e por D. Leonardo de Sá, o primeiro bispo (oficioso) de Macau.

Marco Carvalho