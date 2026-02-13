CONCERTO DE MÚSICA SACRA NA IGREJA DA SÉ CATEDRAL TESTOU ÓRGÃO DE TUBOS

Grande Baía cantou a oito vozes

A igreja da Sé Catedral foi palco do “Concerto de Música Sacra” pelos 450 anos da diocese de Macau, realizado no passado dia 7 de Fevereiro.

Para além de assinalar a efeméride, o concerto serviu para verificar o grau de afinação do novo órgão de tubos da Sé e a actual acústica da igreja, quando lotada de pessoas.

Participaram na acção musical oito coros, provenientes de Macau, Hong Kong e Cantão: Coro Perosi, Guangzhou Baroque Orchestra Choir, Cantate Chorus, Dolce Voce, Vox Antiqua, Saint Francis University Choir, Coro Diocesano de Macau e Cathedral Schola of Macau.

Entre outros compositores, o reportório incluiu obras de Doming Lam, Guilherme Schmid, George Frideric Handel, Randall Thompson, Gabriel Fauré e Nicholas White.

Um segundo concerto está já agendado para o próximo dia 25 de Fevereiro. Trata-se do “Recital do Organista da Catedral de Notre-Dame de Paris, Thierry Escaich”, também integrado nas comemorações do 450.º Aniversário da Diocese de Macau. A iniciativa terá como ponto alto a inauguração oficial do novo órgão de tubos da Sé Catedral.

A Redacção