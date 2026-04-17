COMUNICADO DE IMPRENSA FOI EMITIDO OFICIALMENTE NA PASSADA TERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL

Centro Católico reabre sob o mote “Vinde e Vede” (João 1, 39)

O Centro Católico de Macau, na Rua do Campo, vai reabrir oficialmente a 12 de Junho. A data já era há muito conhecida nos bastidores da Diocese, mas foi na passada terça-feira dada a conhecer ao público, por iniciativa da área de Comunicação do novo espaço. As valências do Centro – espaços de exposição, capela e salas de conferência – estarão operacionais e abertas ao público a partir de 13 de Junho. O Hotel Centro Católico só deverá acolher peregrinos no mês de Setembro.

A inauguração das novas instalações do Centro Católico de Macau, após uma empreitada de reconstrução que se prolongou por quase cinco anos, foi anunciada, na passada terça-feira, pelo Gabinete de Comunicação e Administração do Centro Católico.

Localizado na intersecção da Avenida da Praia Grande com a Rua do Campo, o edifício de dezassete andares irá funcionar como um espaço multifuncional, integrando um hotel, salas de exposição, restaurantes, auditório, áreas destinadas a formação espiritual e salas de conferência. À excepção do Hotel Centro Católico, dotado com 131 quartos e suites, todos os demais equipamentos estarão disponíveis assim que o novo Centro Católico abrir as portas. “Todos as salas de exposições, o espaço multifunções e a capela do Centro Católico estarão abertas e disponíveis, convidando o público a descobrir o espaço e a partir ao encontro do Senhor”, explicou o referido Gabinete em resposta escrita ao nosso jornal. “Ao mesmo tempo, reflectindo o mote adoptado pelo edifício – ‘Vinde e vede’ –, convidamos residentes e visitantes a conhecer o Centro Católico para perceberem de que forma a presença de Deus se faz tangível entre nós”, acrescenta.

Agendada para a tarde de 12 de Junho, a inauguração é o culminar das comemorações do 450.º aniversário da diocese de Macau, sendo esperada a presença de autoridades locais e de representantes de vários sectores da sociedade civil. A cerimónia reforça o papel do Centro como património ao serviço dos residentes do território e ponte entre a Igreja Católica e a comunidade local.

Ainda que o novo Centro Católico abra portas em meados de Junho, só no final do Verão deverão estar reunidas condições para que o espaço possa vir a acolher peregrinos. Gerido no âmbito do projecto, o Hotel Centro Católico só em Setembro estará disponível: “Estamos a trabalhar para que a partir de Setembro deste ano seja possível reservar quartos de hotel ou mesas nos nossos restaurantes. As restantes instalações estarão disponíveis a 12 de Junho e poderão ser arrendadas a partir de 13 de Junho. Os preços e as condições de arrendamento serão divulgados em tempo oportuno”.

Claramente orientadas para peregrinos e visitantes que privilegiam a dimensão espiritual do território, as instalações vão operar com o estatuto de hotel com licença oficial de três estrelas, mas com uma vocação pastoral. O objectivo primordial do Hotel Centro Católico é proporcionar aos católicos que visitam Macau acomodações modernas e acessíveis no centro da cidade, em alternativas às casas de retiro situadas em Coloane. Os detalhes relativos ao preço e às condições de alojamento ainda não foram revelados, mas o foco principal é o acolhimento de fiéis e turistas interessados numa experiência ancorada na Palavra de Deus e nos valores do Evangelho.

ARTE NA ABERTURA

Logo após a inauguração, o Centro Católico será palco de um pequeno espectáculo musical, o qual passará em revista a história e a missão da Igreja em Macau. No mesmo dia, D. Stephen Lee vai inaugurar duas grandes exposições temporárias, alusivas às comemorações dos 450 anos da Diocese. Segundo o Gabinete de Comunicação, “as duas exposições – ‘Olhar para o Passado para Construir o Futuro’ e ‘Testemunhar o Legado, Missão no Mundo’ – vão dar a conhecer a história e os contributos dados pela diocese de Macau ao longo dos últimos quatro séculos e meio e vão ser inauguradas em simultâneo com o Centro Católico”. Mais: “Para além destes dois eventos, o Centro Católico vai ainda acolher uma exibição permanente relacionada com a vivência da fé e da espiritualidade. Esta segunda exposição deverá abrir as portas em Julho”.

No que respeita à distribuição das diferentes funções pelos andares do edifício, nos pisos inferiores (do subsolo ao quarto andar) vão ter lugar as actividades promovidas pela Diocese nos campos da formação litúrgica e espiritual, enquanto os pisos superiores albergarão os quartos do hotel.

Mais informações sobre reservas, horários e programação serão anunciadas nos próximos meses, por meio dos canais oficiais da diocese de Macau.

Marco Carvalho