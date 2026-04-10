COMISSÃO DIOCESANA PARA A VIDA COMEMORA ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Uma década ao serviço da dignidade humana

A Comissão Diocesana para a Vida assinala, em Maio, o seu décimo aniversário, com uma série de actividades especiais que aliam a oração à arte e reflexão. Sob o lema “Dez Anos a Caminhar Juntos – A Vida Floresce”, a organização recorda o percurso que vem trilhando desde 2016 e reafirma o compromisso de promover e defender a vida humana, “desde a concepção até à morte natural”.

A Comissão Diocesana para a Vida comemora, no próximo mês, dez anos de existência. Para assinalar a efeméride, vai ser inaugurada uma exposição, realizada uma palestra e celebrada missa de aniversário.

O programa comemorativo concentra-se em duas grandes actividades, abertas a fiéis e à sociedade em geral. No dia 2 de Maio, as instalações da Secção Chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima acolhem uma pequena exposição de cariz documental sobre os dez anos da Comissão Diocesana para a Vida. A mostra, que decorrerá entre as 13:00 horas e as 17 horas e 30, reúne fotografias, documentos e outros registos alusivos aos momentos mais significativos da caminhada da organização ao longo da última década.

Em simultâneo, o auditório da mesma instituição de Ensino recebe a palestra “Ver a Vida através da Arte”, proferida pelo padre Joseph Tham Kit Chi. Médico, professor de ética da vida e artista reconhecido nas áreas da pintura e da caligrafia chinesa, o sacerdote da Congregação dos Legionários de Cristo regressa a Macau para apresentar e explorar o conceito de “via pulchritudinis”, abordagem teológica e pastoral que enaltece a importância da beleza – na arte, na Natureza e na vida cristã – como um caminho privilegiado para ir ao encontro de Deus. O padre Joseph Tham vai procurar explicar de que modo a arte pode servir de ponte entre a secularização contemporânea e a mensagem cristã sobre a família, o amor e a dignidade humana. A participação, em ambos os eventos, é gratuita.

No último sábado de Maio, dia 30, o bispo D. Stephen Lee preside a Missa de Acção de Graças e de Reconhecimento, na Sé Catedral, pelo décimo aniversário da Comissão Diocesana para a Vida. A Eucaristia, que coincide com a Solenidade da Visitação da Virgem Maria, prefigura-se como um momento de agradecimento a Deus pelos serviços prestados pela Comissão em prol da vida e da dignidade humana. O cartaz alusivo às comemorações evoca as palavras de Maria: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador» (Lc., 1, 46-47).

Desde 2016 que a Comissão, presidida por D. Stephen Lee e constituída por leigos, sacerdotes e religiosos, tem promovido iniciativas de formação, oração pública (como a recente “Via-Sacra pela Vida”), palestras e acções de sensibilização, sobre ética da vida, protecção da família e cuidados prestados aos mais vulneráveis.

M.C.