COMEMORAÇÕES FORAM PRECEDIDAS DE TRÍDUO

São Lázaro assinalou Nossa Senhora das Neves

A paróquia de São Lázaro assinalou, na quarta-feira, 5 de Agosto, a Festa de Nossa Senhora das Neves com Missa Solene. A data foi este ano precedida de um tríduo, que incluiu a recitação do Terço e a celebração de missas matutinas e vespertinas.

A igreja de São Lázaro acolheu esta semana algumas celebrações solenes dedicadas a Nossa Senhora das Neves que terminaram, ao final da tarde de quarta-feira, com a celebração de Eucaristia Solene. Esta contou com ampla participação da comunidade católica local.

A Missa em Honra de Nossa Senhora das Neves – invocação mariana que a Igreja universal celebra anualmente a 5 de Agosto – foi precedida de um tríduo preparatório, celebrado entre 2 e 4 de Agosto, que incluiu a recitação do Terço e a celebração de missas ao início da manhã e da tarde.

Em Macau, o culto a Nossa Senhora das Neves está historicamente associado à Capela da Guia, situada na fortaleza com o mesmo nome. A pequena ermida abria tradicionalmente ao público em datas festivas, mas com o aumento da procura turística algumas das celebrações litúrgicas associadas à capelinha foram transferidas para outros locais. Foi o caso da devoção a Nossa Senhora das Neves, que encontrou acolhimento na igreja de São Lázaro. Ali se reuniram dezenas de fiéis em oração.

«Ao entrar o mês de Agosto, a Igreja Católica celebra, sempre no dia 5, a Festa de Nossa Senhora das Neves. Depois de a igreja de São Lázaro ter sido constituída como paróquia territorial, a festividade, anteriormente realizada na Ermida da Guia, passou a ser organizada por esta paróquia. Na década de 1990, depois de a ermida ter sido classificada pelo Governo como ponto de interesse turístico, deixou de ser conveniente ali celebrar Missa, pelo que a Solenidade foi transferida para a Paróquia. Como se sabe, esta festividade foi constituída por um costume legado por um devoto a Nossa Senhora das Neves», explicou o padre João Lau, em declarações a’O CLARIM.

De devoção unipessoal, a Festa em Honra de Nossa Senhora das Neves foi plenamente assumida pela paróquia de São Lázaro há vários anos, depois de ter encomendado uma réplica da imagem que se encontra na Ermida da Guia. «No passado, todos os anos uma família de fiéis emprestava a imagem de Nossa Senhora para veneração. Nos últimos anos, porém, esta prática foi suspensa, a fim de evitar danos causados pelo transporte da imagem. Em alternativa, a Paróquia encomendou especialmente a um escultor português uma imagem idêntica, modelada segundo a imagem original, tal qual como a que se encontra na Ermida da Penha, pelo custo de dez mil e 400 euros. Este ano realizou-se também um tríduo de devoção antes da Festa», recordou o pároco de São Lázaro.

M.C.