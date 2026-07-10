COMEMORAÇÕES DOS 800 ANOS DA MORTE DO SANTO ITALIANO

A Basílica de São Francisco em Assis e o seu património artístico e espiritual

O padre Francis Lee Yongho, OFM, docente da Escola Franciscana de Teologia da Universidade de San Diego, proferiu uma palestra pública intitulada “Vendo São Francisco: a espiritualidade franciscana nos frescos da Basílica de São Francisco em Assis”. Na Escola Secundária Santa Rosa de Lima (Secção Chinesa) estiveram alguns especialistas e muitos curiosos. A iniciativa pretendeu também assinalar os 800 anos da morte do santo italiano.

Para celebrar o 800.º aniversário da morte de São Francisco de Assis, a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, o Instituto Católico de Teologia de Macau e a Ordem dos Frades Menores organizaram, em conjunto, a palestra pública “Vendo São Francisco: a espiritualidade franciscana nos frescos da Basílica de São Francisco em Assis”.

A palestra teve lugar a 20 de Junho, ao início da tarde, no Salão Millennium da Escola Secundária Santa Rosa de Lima (Secção Chinesa). O padre Francis Lee Yongho, OFM, docente na Escola Franciscana de Teologia da Universidade de San Diego proferiu a palestra em Inglês, com interpretação simultânea em Cantonense e Mandarim. Estiveram presentes inúmeros religiosos e leigos.

Membro da Província Franciscana da Coreia, o padre Lee leccionou durante quatro anos na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, onde desempenhou funções como professor-assistente de Teologia Sistemática e Comparativa.

Na sua introdução, o padre Lee salientou que as igrejas medievais não eram apenas locais de culto e de convívio comunitário, mas também telas para a expressão do pensamento teológico e espiritual por meio da arte e da arquitectura. Destacou a Basílica de São Francisco, em Assis, na Itália, como um excelente exemplo da integração perfeita entre arte, arquitetura e espiritualidade, no âmbito da tradição franciscana.

Durante a palestra, o padre Lee explorou os famosos ciclos de frescos no interior da Basílica, tendo analisado a sua composição visual e significado teológico. Estas obras personificam os valores franciscanos fundamentais da pobreza, da humildade, da bondade da criação e da imitação de Cristo. Com recurso a uma colecção de “slides”, foram apresentadas imagens das igrejas superior e inferior da Basílica, do túmulo de São Francisco de Assis, de frescos que retratam a vida do Santo e de mapas de Assis.

O sacerdote citou o teólogo John Saward: «A beleza perceptível atrai os olhos e o coração. Desperta o nosso espanto. A beleza sagrada dos santos tem o mesmo efeito. Inspira admiração e leva os outros a seguir o mesmo caminho, respondendo ao apelo de Cristo para serem perfeitos, como o Pai é perfeito».

Através desta palestra, os participantes adquiriram uma compreensão mais profunda de como a Basílica funciona – como se de um “sermão visual” se tratasse –, em que concretamente é manifestado o carisma franciscano por meio da arte narrativa e do desenho arquitectónico.

A palestra concluiu com a referência a importantes trabalhos académicos sobre a história e o significado artístico da Basílica.

A iniciativa integrou uma série especial de eventos que têm o objectivo de comemorar o 800.º aniversário da morte de São Francisco de Assis, sendo dado especial ênfase à relevância contínua da espiritualidade franciscana na reflexão teológica contemporânea e na apreciação cultural.

Após a palestra, o Irmão William Ng apresentou e explicou o significado da série especial comemorativa e incentivou os participantes a juntarem-se à peregrinação “Seguindo os Passos de Francisco”. Segundo ele, caso não fosse possível completar todas as paragens do passaporte de peregrino, os participantes deveriam ler os escritos de São Francisco de Assis. Para o Irmão William, a leitura é como uma «peregrinação espiritual».

O encontro terminou com uma sessão de oração na Capela de Santa Clara; os participantes rezaram pelas intenções do Papa e recitaram a “Ladainha da Família Franciscana”. Todos os presentes foram também convidados a receber a Eucaristia e o Sacramento da Reconciliação, por forma a cumprir todas as disposições necessárias para obter uma indulgência plenária.

A Redacção