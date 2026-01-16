COMEMORAÇÕES DO JUBILEU DIOCESANO INICIAM A 23 DE JANEIRO

Bispo português poderá vir a Macau

A igreja da Sé Catedral acolhe na próxima sexta-feira, 23 de Janeiro, o arranque das comemorações do 450.º aniversário da fundação da diocese de Macau. Vai ser celebrada Missa e terá lugar a iniciativa “Herança da Luz Verdadeira”. As comemorações em Português estão em grande medida agendadas para o mês de Outubro. A Macau poderá vir um bispo de Portugal.

As comemorações dos 450 anos da diocese de Macau deverão trazer até ao território um bispo português na segunda metade do ano. A informação foi transmitida a’O CLARIM pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa. O sacerdote adiantou que as celebrações do Jubileu Diocesano, no que respeita à pastoral em língua portuguesa, deverão concentrar-se numa só semana do mês de Outubro.

Para além do epíscopo português, as comemorações contemplam a organização de conferências e actividades de natureza cultural, com a presença de convidados oriundos de Portugal e do Brasil. O padre Daniel salvaguardou, no entanto, que o programa definitivo carece de confirmação: «Provavelmente, teremos a presença de um bispo português, para além de palestras, de um espectáculo musical e de actividades culturais. As datas e as actividades estão ainda por confirmar».

Criada a 23 de Janeiro de 1576 pelo Papa Gregório XIII, com a publicação da Bula “Super Specula Militantis Ecclesiae”, a diocese de Macau celebra na próxima semana 450 anos, mas a efeméride vai ser comemorada ao longo de todo o ano. Até 23 de Janeiro de 2027, o percurso multi-secular da Igreja Católica no território – quando foi fundada tinha jurisdição sobre toda a China, mais o Japão, a Coreia e as ilhas adjacentes – vai ser assinalado e recordado com um conjunto rico de actividades comemorativas. A primeira está marcada para o início da noite da próxima sexta-feira, estando agendada a celebração de Missa Solene e a cerimónia de abertura.

Numa carta pastoral publicada na passada sexta-feira, 9 de Janeiro, D. Stephen Lee escreve que a celebração do Jubileu Diocesano constitui uma oportunidade para “revisitar o passado e construir o futuro”, e recordar o legado da herança recebida com o objectivo de continuar a levar o Evangelho ao mundo inteiro. O bispo de Macau exorta os católicos locais a transformarem as comemorações dos 450 anos da Diocese numa oportunidade para que possam a viver a fé com maior plenitude e alegria. “Neste ano digno de memória, desejo sinceramente a todos os fiéis de Macau saúde e abundância das graças do Senhor, iluminados por Cristo. Que este Ano Jubilar seja para nós uma oportunidade de reacender o fogo da fé, aprofundar a luz da esperança e praticar com maior ardor a caridade”, afirma D. Stephen Lee.

O epíscopo salienta que a decisão de assinalar com solenidade os 450 anos da diocese de Macau não serve o propósito de “exaltar glórias passadas”, mas de discernir o caminho a seguir, tendo como ponto de partida a Palavra de Deus. D. Stephen Lee recorda o trabalho desenvolvido por todos quantos serviram a Cristo através da Diocese, sublinhando a relevância que tiveram na divulgação da luz do Evangelho pelos confins da Ásia. “Inúmeros sacerdotes diocesanos, missionários vindos de várias regiões, congregações masculinas e femininas e institutos de vida consagrada – em particular os missionários que, outrora, partiram de Portugal para o Oriente – tomaram Macau como base para semear o Evangelho na China continental, no Japão, na Coreia e em várias regiões do Sudeste Asiático, incluindo Singapura, Malaca e Timor-Leste”.

Divulgado igualmente no final da passada semana, o programa comemorativo abrange domínios como liturgia, espiritualidade, cultura, educação e o fomento da missão da Igreja de espalhar o Evangelho pelos quatro cantos do mundo.

Dirigindo-se à população, D. Stephen Lee lançou um repto aos católicos, desafiando-os a uma participação activa e plena nas comemorações do Jubileu Diocesano e na vida da Igreja: “Não sejamos meros espectadores, mas participantes e testemunhas. Caminhemos juntos, unidos de coração, para que, em cada lugar onde nos encontramos – nas famílias, nas escolas, nas paróquias e na sociedade – possamos exalar o bom perfume de Cristo”.

A par das iniciativas de cariz religioso e espiritual, haverá também eventos desportivos e culturais. Entre Janeiro e Março está prevista a organização de um encontro de voleibol para funcionários das escolas católicas, um concerto de Música Sacra, a dedicação e inauguração do novo órgão de tubos da comunidade e uma iniciativa intitulada “A Cruz da Fé – Tecida em Unidade”.

Para o segundo trimestre do ano está agendada a realização de um simpósio que irá abordar o papel da educação de matriz católica em Macau, a curadoria de duas exposições – “Honrar o Passado, Criar o Futuro” e “Testemunho do Património, Missão no Mundo” – e a inauguração das novas instalações do Centro Católico.

No terceiro trimestre, ainda em data a confirmar, a Diocese recordará o pioneirismo do jesuíta Matteo Ricci, com o espectáculo musical “Matteo Ricci, o concerto”. Para o mês de Outubro está prevista a iniciativa “Crescer em Conjunto como Família”, encerrando-se 2026 com uma acção direccionada aos mais novos. Trata-se do encontro juvenil “Caminhar Juntos, Zarpar de Novo”.

Segundo a Diocese, neste contexto, a igreja do Seminário de São José foi designada como local de peregrinação para a obtenção da indulgência plenária.

Marco Carvalho