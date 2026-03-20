COM O OBJECTIVO DE PREPARAR OS MAIS NOVOS PARA A SEMANA SANTA

Ká-Hó acolhe dia de espiritualidade juvenil

A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, acolhe, a 28 de Março, um dia de espiritualidade dedicado a crianças e jovens. A iniciativa, organizada pela pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé e pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), tem como principal objectivo assinalar o arranque das celebrações da Semana Santa e preparar os mais novos para o mais importante dos momentos da liturgia católica romana: a paixão, morte e ressurreição de Jesus.

O encontro juvenil deverá atrair cerca de uma centena de participantes, entre catequisandos da paróquia da Sé e membros do GELMac. As duas entidades organizadoras tencionam instituir uma nova tradição anual, por forma a impulsionar um momento de convivência e de aprofundamento da fé, direccionado para as gerações mais jovens. «Vamos promover um dia de espiritualidade que se destina às crianças e jovens que frequentam a Catequese na paróquia da Sé, mas também para os escuteiros de língua portuguesa de Macau. Este dia de espiritualidade realiza-se a 28 de Março, no sábado que antecede o Domingo de Ramos. É a primeira vez que este encontro é organizado, mas o objectivo é que se realize mais vezes, sempre com o intuito de assinalar o início da Semana Santa», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

Segundo o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral, «o objectivo é que se crie uma tradição e que todos os anos se possa promover este dia de espiritualidade durante o tempo da Quaresma. Na paróquia da Sé organizamos sempre, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, um momento de espiritualidade. Uma vez por ano, sempre no fim-de-semana do Grande Prémio, em Novembro, temos um retiro de silêncio e este ano vamos iniciar este momento de espiritualidade para os jovens. É um momento de convivência, de aprofundamento da fé, mas também uma oportunidade para que as crianças possam usufruir de um momento de encontro e de confraternização fora das salas da Catequese».

O encontro, que contempla momentos de oração e reflexão, a par de Via-Sacra, culmina com a celebração da Eucaristia, às 15 horas e 30 minutos.

Para além dos membros do GELMac e das crianças e jovens da Catequese, a iniciativa vai contar com a participação de catequistas e dirigentes, que vão orientar os participantes ao longo de todo o dia.

M.C.