COM MISSA BILÍNGUE PRESIDIDA POR D. STEPHEN LEE

Sé Catedral celebra Natividade de Nossa Senhora

A Sé Catedral acolhe ao final da tarde deste sábado, 5 de Setembro, a Festa da Natividade de Nossa Senhora. Para o efeito, vai ser celebrada Missa Solene em Português e Chinês, presidida por D. Stephen Lee. A Eucaristia está agendada para as 17 horas e 30, seguindo-se o jantar comemorativo dos 450 anos da Paróquia.

A Memória Litúrgica da Natividade de Nossa Senhora, uma das festas marianas mais antigas do calendário cristão, é assinalada anualmente a 8 de Setembro. No entanto, a paróquia da Sé decidiu antecipar a comemoração da Solenidade, de forma a que um maior número de pessoas se possa associar à celebração da Festa Paroquial.

«As comemorações da Natividade de Nossa Senhora acontecem a 8 de Setembro, mas, como se trata da Festa da Paróquia da Sé, o objectivo é que um número maior de pessoas possa participar. Essa é a razão pela qual esta Solenidade não é celebrada durante a semana. A celebração foi antecipada para o fim-de-semana e vai acontecer na Missa de sábado, às 17 horas e 30», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «A Eucaristia vai ser celebrada em Português e Chinês, sendo presidida por D. Stephen Lee», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

A Festa da Natividade de Nossa Senhora é celebrada nove meses depois da Festa da Imaculada Conceição. As duas Festas estão interligadas e, em conjunto, revelam todo o mistério que envolve a História da Salvação. Maria nasce sem a mancha do pecado original e é escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador.

Na paróquia da Sé, a Solenidade foi preparada, ao longo dos últimos dias, com a realização de um tríduo, que hoje (sexta-feira) termina. «Tem vindo a ser celebrado um tríduo de preparação para esta Festa desde quarta-feira. A Festa será celebrada no fim-de-semana para que as pessoas que trabalham e, de um modo geral, um maior número de pessoas, possa participar nas celebrações», reiterou o padre Daniel. «É um momento de comunhão que junta as comunidades de língua portuguesa, de língua inglesa e de língua chinesa».

Para além da Eucaristia Solene presidida por D. Stephen, a Festa da Natividade de Nossa Senhora será ainda assinalada com o jantar comemorativo dos 450 anos da Paróquia, que vai ter lugar numa das unidades hoteleiras do território. Os bilhetes para o jantar-convívio, no qual deverão ser sorteados alguns prémios, tem um custo de 250 patacas por pessoa (150 patacas para crianças com menos de doze anos de idade) e podem ser adquiridos no Cartório Paroquial.

Dada a celebração da Solenidade da Natividade de Nossa Senhora, a Missa antecipada em língua portuguesa não se realiza este sábado.

M.C.