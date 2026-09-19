COLÉGIO DIOCESANO DE SÃO JOSÉ ASSINA ACORDO DE ADMISSÃO DIRECTA COM UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

Via alargada rumo ao Ensino Superior

O Colégio Diocesano de São José (CDSJ) e a Universidade de São José (USJ) assinaram o “‘Acordo de Cooperação para Admissão Directa com a Universidade de São José’, alargando ainda mais as vias de progressão académica para os alunos finalistas [do CDSJ]”, anunciou a USJ, em comunicado de Imprensa.

Com esta iniciativa, “é simplificado o processo de candidatura à Universidade [de São José] e aliviado o ‘stress’ da transição académica, permitindo aos alunos garantir a admissão prioritária nos cursos de licenciatura da USJ”, detalha a instituição de Ensino Superior.

“Para além das admissões de alunos, a colaboração estender-se-á a programas de enriquecimento académico e a iniciativas de formação de professores”, por forma a “capacitar os alunos para uma transição harmoniosa para o Ensino Superior e para que possam prosseguir a excelência académica futura com clareza e confiança”, conclui o comunicado.