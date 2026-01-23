CINCO ANOS EM TORNO DOS DIFERENTES ASPECTOS DA VIVÊNCIA DA FÉ

Padre Daniel Ribeiro lança Curso Básico de Teologia

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, tem em mãos, desde o início do mês, um novo projecto de evangelização digital a longo prazo. O missionário da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus lançou, a 6 de Janeiro, um Curso Básico de Teologia para Leigos, iniciativa que se destina a todos quantos queiram aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus e da Doutrina da Igreja.

Pensada para um período de cinco anos, a formação comporta um total de oito módulos que vão abordar aspectos como interpretação dos textos bíblicos, História da Igreja, Liturgia, Doutrina Social da Igreja ou a Teologia do Corpo.

O curso, que combina aulas expositivas em vídeo, materiais de apoio em formato digital, sessões de debate através da Internet e encontros mensais para aprofundamento e oração, tem como objectivo oferecer aos leigos a oportunidade «de estudar sistematicamente o depósito da fé revelado por Deus e preservado pela Igreja». Mais do que formar teólogos ou especialistas, explica o padre Daniel, tem o propósito fundamental de contribuir para o crescimento pessoal, espiritual e comunitário dos fiéis.

«O título do curso é “Curso Básico de Teologia para Leigos”. E básico, porquê? Porque não oferece qualquer certificado, é rápido e decorre duas vezes por semana em ambiente digital», justifica o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, acrescentando: «Cada aula tem uma duração entre cinquenta minutos a uma hora, e todas as semanas há duas aulas previstas, às terças e sextas-feiras de manhã, no horário de Macau. Os vídeos são colocados “online” no YouTube; as pessoas assistem e podem consultar ainda os materiais de apoio, onde podem encontrar os principais conteúdos do curso».

Com mais de meia década de presença activa em plataformas como o YouTube e o WhatsApp, o padre Daniel assumiu a missão pessoal de evangelizar através dos Meios de Comunicação, desígnio em que tem sido bem-sucedido. Desde o início do mês, já publicou no canal do YouTube – https://www.youtube.com/@padredanielribeiroscj – as seis primeiras aulas do módulo introdutório do curso, intitulado “Fundamentos para o Estudo Teológico”.

«No primeiro dia foram cerca de dezoito mil as pessoas que assistiram à primeira aula. Agora, o número diminuiu um bocado. Esta semana gravámos a sexta aula», refere o sacerdote.

Segundo ele, «o canal de evangelização foi criado no ano de 2020 e conta neste momento com 259 mil subscritores. O objectivo é evangelizar através dos Meios de Comunicação. Ajudar as pessoas a aprofundarem a fé é o objectivo principal», reforça.

Abrangente e ambicioso, o Curso Básico de Teologia para Leigos é o segundo projecto de grande envergadura idealizado e conduzido pelo padre Daniel no período de pouco mais de um ano. Durante os últimos doze meses, produziu “A Bíblia em um Ano”, projecto que levou milhares de católicos de todo o mundo a fazer da leitura da Bíblia um hábito quotidiano. «Para cada dia do ano, escolhia alguns capítulos que as pessoas liam. Como complemento à leitura, eu produzia todos os dias um vídeo de cerca de vinte minutos, a explicar cada um desses capítulos. Eram analisados cerca de três capítulos por dia, o que quer dizer que as pessoas chegaram ao final do ano com a Bíblia lida na totalidade», nota. E remata: «ao longo de 365 dias, as pessoas tiveram a oportunidade de ler a Bíblia e serem acompanhadas por um padre, que procurou dar respostas a eventuais inquietações que as pessoas pudessem ter».

M.C.