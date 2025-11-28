CERIMÓNIA DECORREU NA BASÍLICA DE SANTO EUGÉNIO, NO PASSADO SÁBADO

D. Stephen Lee ordenou dezoito novos diáconos em Roma

O bispo de Macau presidiu, na capital italiana, à cerimónia de ordenação diaconal de dezoito membros do Opus Dei. Os novos diáconos são oriundos de países como Brasil, Espanha, Filipinas e Nigéria, num total de doze nações.

Dezoito membros do Opus Dei receberam, no passado sábado, 22 de Novembro, a ordenação diaconal das mãos de D. Stephen Lee, bispo de Macau, numa cerimónia que decorreu na Basílica de Santo Eugénio, em Roma.

Entre os novos diáconos estão um jornalista espanhol, um engenheiro civil nascido no Brasil, o antigo director de uma residência universitária na Argentina e um ex-coordenador de uma instituição governamental nigeriana. Os quatro religiosos fazem parte de um grupo de numerários da instituição fundada por São Josemaría Escrivá e assumiram o compromisso de proclamar a Boa Nova de Jesus Cristo, sempre que haja oportunidade.

Na homilia que proferiu, D. Stephen Lee recorreu ao Evangelho de São João para lembrar os novos diáconos que foram chamados para construir, com o Filho de Deus feito homem, «uma amizade que afectará todos os aspectos das suas vidas», tendo salientado que com a ordenação diaconal há novas responsabilidades para com Deus e para com a Humanidade. «Como disse o Papa Leão XIV, Jesus chama-vos, antes de tudo, para terem uma experiência de amizade com ele», frisou o prelado, acrescentado: «A Igreja, nossa mãe, confia-vos o poder de pregar a palavra de Deus com autoridade, de distribuir o Corpo de Cristo na Sagrada Comunhão e de realizar obras de caridade em nome do próprio Senhor. Todos devemos ter presente e lembrar aos nossos irmãos o que nos ensina a liturgia: na bondade do Senhor, a misericórdia e a lei estão entrelaçadas».

O bispo de Macau exortou ainda os recém-ordenados a explicarem, no âmbito da missão que lhes foi confiada pela Igreja, «as grandes verdades da fé» de forma positiva e a despertar naqueles com quem se cruzem valores como a misericórdia, o amor e a esperança.

No final da cerimónia, D. Stephen Lee felicitou os familiares e amigos dos novos diáconos e pediu aos que acompanharam a celebração que rezassem por todos aqueles que deram, na Basílica de Santo Eugénio, um passo decisivo rumo ao Sacerdócio. Presente na cerimónia esteve também o Monsenhor Fernando Ocáriz, Prelado do Opus Dei e ordinário dos novos diáconos. O sacerdote e teólogo espanhol agradeceu a D. Stephen Lee por efectuar a cerimónia e felicitou igualmente os novos diáconos e os seus familiares. “Gostaria de felicitá-los e unir-me à alegria de toda a Igreja por esta ordenação diaconal. Agradecemos ao Senhor por continuar a enviar trabalhadores para a sua messe. Vós, diáconos, sois chamados a uma caridade pastoral especial”, disse o padre Fernando Ocáriz, citado pelo portal electrónico do Opus Dei.

Os novos diáconos provêm de um total de doze países: Argentina, Brasil, Camarões, Chile, Colômbia, Guatemala, Espanha, Itália, Quénia, Nigéria, Venezuela e as Filipinas.

Marco Carvalho