CERIMÓNIA ASSINALOU O ARRANQUE DO ANO LECTIVO

Associação de Escolas Católicas homenageou 41 docentes

O Pavilhão Polidesportivo da Universidade Politécnica de Macau acolheu as comemorações do Dia do Desenvolvimento do Professor. Este ano, a Associação das Escolas Católicas de Macau distinguiu 41 professores que ensinam há pelo menos um quarto de século nas escolas que fazem parte da organização.

A Associação das Escolas Católicas de Macau assinalou, a 10 de Setembro, o arranque do novo ano lectivo com a celebração do Dia do Desenvolvimento do Professor.

A iniciativa, que reuniu no Pavilhão Polidesportivo da Universidade Politécnica de Macau centenas de docentes, alunos e funcionários das 26 escolas católicas da RAEM, serviu para homenagear publicamente mais de quatro dezenas de professores pela dedicação e pelo compromisso que assumiram com a causa do ensino católico no território.

Entre os professores este ano distinguidos estão catorze profissionais com um quarto de século de serviço, onze com trinta anos de carreira, dez com 35 anos de dedicação, cinco que ensinam em estabelecimentos de matriz católica há quatro décadas e um que completou no último ano lectivo o 45.º ano em funções docentes.

O vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Zhang Yingjie, o bispo de Macau, D. Stephen Lee, e o subdirector dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Wong Ka Ki, foram alguns dos dignitários que marcaram presença.

Na intervenção que efectuou, D. Stephen Lee abordou o impacto da tecnologia nas salas de aula. O prelado considera que a introdução da Inteligência Artificial nas salas de aula até pode contribuir para uma mudança de paradigma no Ensino, embora argumente que a tecnologia jamais substituirá a empatia e o calor humano proporcionado pelos professores. «A educação transmite não só conhecimento, mas também confiança, justiça, compaixão, coragem e conforto. Espero que este Dia do Desenvolvimento do Professor dê a todos a oportunidade de parar, reflectir e de olhar para tudo aquilo que transportam no coração», instou o bispo de Macau, citado pela Imprensa em Chinês.

As comemorações do Dia do Desenvolvimento do Professor foram este ano subordinadas ao tema “Unidade e Amor Mútuo”. O padre Joseph Chow Pak Fai, director do Colégio D. Bosco e presidente da Associação das Escolas Católicas de Macau, destacou a aposta que os estabelecimentos de ensino de matriz católica têm vindo a dar «à saúde física, mental e espiritual» dos professores. O sacerdote salesiano sublinhou a importância de se dotar os docentes de mecanismos de regulação emocional face às exigências da prática lectiva.

No plano institucional, Wong Ka Ki, subdirector da DSEJD, destacou o alinhamento das escolas católicas com as políticas educativas definidas pelas autoridades locais e enalteceu o esforço que as escolas católicas de Macau têm vindo a fazer na promoção da educação patriótica, da Inteligência Artificial e do bem-estar docente.

Marco Carvalho