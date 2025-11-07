CERCA DE 45 MIL PESSOAS ESTIVERAM NO CENTRO NÁUTICO DA PRAIA GRANDE

Bazar de Caridade rendeu mais de seis milhões de patacas

Seis milhões de patacas. Os números ainda não são absolutos, mas terá sido este o montante que a Cáritas de Macau angariou com a organização da 56.ª edição do Bazar de Caridade, certame que se realizou no passado fim-de-semana, no Centro Náutico da Praia Grande, junto ao Lago Sai Van.

O valor deverá ser muito próximo da quantia obtida com a organização da iniciativa há um ano, explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM. O secretário geral da organização de solidariedade social mostrou-se satisfeito com a adesão da população ao evento e com a forma como decorreu. «A Cáritas contabilizou mais de 45 mil entradas no recinto ao longo dos dois dias. Isto não quer dizer que tenhamos recebido mais de 45 mil visitantes diferentes. Algumas pessoas visitaram o Bazar no sábado e no Domingo», disse o responsável, acrescentando: «Tivemos a sorte do tempo ter estado bom durante o fim-de-semana. Não estava muito calor e isso é bom tanto para os voluntários que se associam à iniciativa, como para quem visita o Bazar».

A 56.ª edição do Bazar de Caridade contou com o apoio e a colaboração de quase oito dezenas de entidades, entre escolas, associações, empresas e organizações de cariz governamental. Há um ano, o Bazar rendeu aos cofres da Cáritas de Macau cerca de seis milhões e oitocentas mil patacas, sendo que terá sido atingido um valor muito similar este ano. O balanço ainda não é definitivo, mas a instituição acredita que o montante recolhido ao longo do fim-de-semana supere a marca dos seis milhões de patacas.

«Contámos com o envolvimento e o apoio de 77 entidades, incluindo escolas, empresas, associações, paróquias e entidades governamentais», elencou Paul Pun.

O certame – um dos maiores eventos de solidariedade dinamizados anualmente em Macau – contou ainda com uma componente de espectáculo e entretenimento. «Tivemos grupos de música, grupos de dança em representação de diferentes culturas e nações, artistas mais jovens e outros mais velhos. O canal chinês da Rádio Macau transmitiu a partir do Lago Sai Van durante toda a tarde de sábado», rematou o dirigente.

O dinheiro recolhido deverá ser utilizado para financiar três dos principais projectos que a Cáritas tem em carteira: a abertura de uma nova clínica e de uma padaria solidária, e o reforço do serviço “We Connect”, que consiste na prestação de cuidados domiciliários a idosos.

Marco Carvalho