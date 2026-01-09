CENTRO DIOCESANO ACOLHE A INICIATIVA AMANHÃ À TARDE

Comissão Diocesana para a Vida debate papel do sofrimento

A investigadora associada da Universidade Chinesa de Hong Kong, Doris Tung, regressa este sábado a Macau para orientar uma palestra que visa debater o papel do sofrimento no caminho da Salvação. A iniciativa tem como ponto de partida a encíclica Evangelium vitae e o exemplo de vida de Santa Gianna Beretta Molla.

Num momento em que questões de foro ético, como a interrupção da gravidez, a eutanásia e a dignidade humana, ganham destaque a nível global, a Comissão Diocesana para a Vida promove uma nova palestra no âmbito do ciclo de reflexão “Vida Abundante” – conjunto de iniciativas orientadas para a formação espiritual católica e que tem como grande objectivo reavivar a fé, através do fomento de uma abordagem aprofundada ao valor da vida e do sofrimento.

O Centro Diocesano, na Rua Formosa, acolhe durante a tarde deste sábado, entre as 14 horas e 30 e as 17 horas e 30, uma palestra que aborda, precisamente, o sentido da dor e do sofrimento. Intitulada “Reformulando o Significado da Vida na Fé Cristã: A Missão, Sofrimento e Escolhas de Santa Gianna Beretta Molla”, tem como principal oradora Doris Tung, investigadora associada do Centro de Estudos Católicos da Universidade Chinesa de Hong Kong.

Especialista em bioética católica, Doris parte dos ensinamentos da Encíclica Evangelium vitae (“O Evangelho da Vida”), publicada em Março de 1995 por São João Paulo II, e do exemplo de Santa Gianna Beretta Molla, para debater o lugar do sofrimento no caminho da salvação eterna.

Doutorada em Estudos Religiosos pela Universidade Chinesa de Hong Kong, a docente irá convidar os participantes a examinar o sentido da vida a partir de uma perspectiva transcendental, em oposição aos valores seculares que enfatizam aspectos como a escolha individual e o relativismo. A investigadora vai explorar o exemplo de virtude e santidade de Gianna Beretta Molla, uma médica italiana canonizada em 2004 que sacrificou a própria vida para salvar a filha durante a gravidez. Durante uma vida de entrega plena à vocação cristã, esta santa revelou ser uma mulher completa e feliz, que num momento de dor não se deixou abalar. Licenciada pela Universidade de Pavia em 1949, a pediatra recusou submeter-se a um aborto durante a gravidez da sua quarta filha depois de lhe ter sido diagnosticado um fibroma no útero logo no segundo mês de gestação. A menina, baptizada com o nome de Gianna Emanuela Molla, nasceu saudável, mas a mãe morreu menos de uma semana depois, aos 39 anos de idade, em consequência de uma peritonite séptica após o parto.

A palestra pauta o regresso a Macau de Doris Tung, depois de ter estado no território em Março de 2025, tendo participado no primeiro “workshop” da série “Vida Abundante”, realizado na igreja do Seminário de São José. Intitulado “O Significado Redentor do Sofrimento”, o encontro centrou-se na tradição espiritual católica durante o período quaresmal e na figura da Madre Teresa de Calcutá. Na ocasião, foi abordada a forma como a fundadora das Irmãs da Caridade transformou o sofrimento físico e espiritual em amor e dedicação.

M.C.

LEGENDA: Santa Gianna Beretta Molla