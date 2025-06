CENTRO DE CULTURA CARDEAL NEWMAN

Anna Chan analisa pensamento do santo inglês na teologia de Bento XVI

Professora emérita da Universidade de São José e especialista em Liturgia, Anna Chan é a oradora convidada da conferência que o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman dedica ao seu santo patrono. A iniciativa vai debruçar, em particular, acerca da influência que o teólogo inglês exerceu sobre o pensamento do Papa Bento XVI, também ele um influente pensador.

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman (CCCN) assinala amanhã, 14 de Junho, o seu quinto aniversário com uma palestra sobre o legado e o pensamento de São John Henry Newman, teólogo e cardeal inglês de quem a instituição herdou o nome e que é visto, unanimemente, como um dos principais precursores do Concílio Vaticano II.

Com início marcado para as 15:00 horas, a iniciativa tem Anna Chan como oradora. A professora emérita da Universidade de São José vai analisar, em particular, a influência que a “teologia da consciência” de São John Henry Newman exerceu sobre o pensamento do Papa Bento XVI. «Uma vez que nos estamos a aproximar do nosso quinto aniversário, a directora do Centro de Cultura Newman, Agnes Wong, considera importante que mais pessoas saibam quem foi o cardeal Newman e tenham noção da influência que ele teve sobre as gerações que se seguiram, como a geração do Papa Bento XVI», explicou fonte do CCCN em declarações a’O CLARIM. «A melhor forma de alguém aprofundar o conhecimento sobre São John Henry Newman é através do estudo da sua teologia e do seu legado e a doutora Anna Chan vai guiar os participantes por uma viagem de descoberta por alguns dos momentos fundamentais da vida do prelado inglês», acrescentou a mesma fonte.

A perspectiva de que “consciência é capacidade de verdade e obediência à verdade, a qual se mostra ao homem que a procura de coração aberto” teve uma influência duradoura no pensamento do Papa Bento XVI. Como o próprio admitiu na recta final do seu Pontificado, o ponto alto do seu Papado foi a beatificação de São John Henry Newman, na cidade inglesa de Birmingham, em Setembro de 2010.

Ao longo da vida, Joseph Ratzinger admirou de tal forma a ideia de que “a consciência é um espaço único de relação entre o homem e Deus” que se tornou, talvez, o expoente máximo mundial na interpretação dos ensinamentos de Newman neste campo. “São John Henry Newman viveu durante quase um século. Testemunhou a Revolução Industrial e vários outros conflitos que acabaram por contribuir para um aumento das correntes ateístas em certos meios intelectuais. Muitos pensadores sugeriam que os códigos da Lei Canónica eram demasiado ingénuos para restringir o avanço da ignorância. São John Henry Newman ponderou todas essas questões, mas manteve-se fiel à procura da verdade e acabou por se converter ao Catolicismo, tendo sido posteriormente nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII”, recorda o Centro de Cultura Newman. “Uma vez que a caminhada pela qual o cardeal Newman enveredou apresenta bastantes similaridades com os desafios com que a Igreja contemporânea se depara, a doutora Anna Chan vai procurar ainda ensinar os participantes a fazerem uso da teologia e dos ensinamentos de São John Henry Newman, por forma a responder ao relativismo ético e moral com que nos deparamos hoje em dia”, complementa o organismo.

M.C.