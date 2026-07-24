CENTRO DE ACTIVIDADES DIURNAS PARA IDOSOS PUBLICOU CALENDÁRIO DO MÊS DE JULHO

Muita arte em corpo são

O Centro de Actividades Diurnas para Idosos, recentemente criado pelo Grupo Social Paroquial (Sé Catedral) e que se encontra a funcionar no “Dream Corner” – espaço social de inspiração católica, localizado na Rua da Sé – emitiu o calendário de actividades para o mês de Julho.

“Este Centro tem como objectivo fortalecer a comunhão entre os fiéis, através de actividades regulares que incluem partilhas de fé, experiências de vida e conselhos de saúde, criando um ambiente positivo e edificante para transmitir carinho e esperança”, pode ler-se num cartaz entretanto afixado no adro da igreja da Sé Catedral.

Segundo os organizadores, “os interessados deverão inscrever-se presencialmente no ‘Dream Corner’ [Rua da Sé, n.° 15, entre as 11:00 e as 19:00 horas]. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e serão atribuídas por ordem de chegada”. Para informações, está disponível o número 6335 1316.