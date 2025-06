CENTRO CULTURAL NEWMAN LEVA PEÇA DE TEATRO A 25 ESCOLAS DE MACAU

Ensinar consciência corporal aos mais novos

Teatro na Educação, teatro educativo ou ainda teatro pedagógico. Conhecida por vários nomes, a metodologia – consiste em transportar as técnicas de teatro para a sala de aulas e aplicá-las na transmissão de valores e conhecimentos – foi adoptada com grande sucesso pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. A organização cultural de matriz católica apresentou o projecto “Os Teus Sentimentos Contam” em várias escolas de Macau, com o objectivo de consciencializar os mais novos para a importância do consentimento e do estabelecimento de limites corporais.

Com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da RAEM, o Centro de Cultura Newman criou pequenas peças de teatro e um livro de banda desenhada que têm como grande objectivo ensinar, desde cedo, as crianças a terem noção dos limites, quer em relação ao seu corpo, quer ao de terceiros.

«Visitámos várias escolas para apresentar o projecto “Os Teus Sentimentos Contam” – uma peça de teatro educativo em que as narrativas são exploradas com o recurso a fantoches. O objectivo das histórias é permitir que os estudantes se familiarizem com a noção de limites corporais e possam reflectir sobre a importância desses limites», explicou fonte do Centro de Cultura Newman, em declarações a’O CLARIM. «Para além destas narrativas, oferecemos aos alunos um livro de banda desenhada com a história da ratinha Nice e das ocorrências que experiencia no seio da própria família. O tio enfatiza a coesão e a harmonia familiar para a obrigar a manter-se calada sobre a sua própria má conduta. O nosso objectivo é ensinar as crianças a identificar actos e gestos de abuso», acrescentou a mesma fonte.

Ignorada ou tida durante muitas vezes como um tabu, a educação sobre os limites do corpo é encarada por pedagogos e especialistas como essencial para o desenvolvimento da identidade e autoconfiança das crianças, ao incutir-lhes uma maior percepção sobre a forma como podem esperar ser tratadas pelos outros. Até ao início de Julho, o Centro de Cultura Newman deverá levar o projecto “Os Teus Sentimentos Contam” a 25 estabelecimentos de Ensino do território: «O périplo começou no início de Junho e prolonga-se até ao início de Julho. O projecto destina-se a alunos desde o terceiro ano do Jardim de Infância até ao terceiro ano do Ensino Primário. O nosso objectivo é guiar as crianças na aprendizagem sobre os limites do seu corpo, mas para isso é necessário que elas possam perceber quando um gesto as deixa inconfortáveis. Mas o programa tem também o objectivo de fomentar uma maior comunicação entre pais e filhos».

M.C.