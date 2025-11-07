CENTRO CULTURAL NEWMAN DINAMIZA DIFERENTES EVENTOS ESTE FIM-DE-SEMANA

À redescoberta dos encantos da Natureza em Coloane

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, em colaboração com a Associação Diocesana das Artes Performativas e Culturais de Macau, vai realizar amanhã, sábado, uma caminhada pelos trilhos e colinas de Coloane.

A iniciativa, intitulada “Um Momento de Comunhão com a Montanha”, tem início às 14 horas e 30, junto à Ponte Cais de Coloane. Os participantes deslocar-se-ão para a aldeia de Lai Chi Vun, antes de partirem à descoberta de alguns dos recantos menos conhecidos da ilha, pelo caminho antigo de Seac Min Pun. A caminhada deverá terminar por volta das 17:00 horas, a tempo do grupo poder admirar o pôr-do-Sol.

“Esta caminhada é uma das actividades enquadradas no programa ‘Cidade e Árvores, Paisagens e Gentes’. O Centro quer proporcionar uma experiência transformadora, que combina natureza, actividade física e pequenos prazeres, bem como assistir ao pôr-do-Sol”, adianta o Centro Cultural Newman, em resposta escrita enviada a’O CLARIM. “É uma oportunidade para que os participantes possam redescobrir a alegria da vida ao ar livre, rejuvenescer a mente e o corpo, e possam desafiar-se a eles mesmos, por forma a encararem cada dia com uma nova perspectiva. Liderado por guias experientes, a actividade não é apenas sobre a experiência da caminhada. É também sobre a possibilidade de alimentar mais o saber apreciar a beleza da vida ao ar livre”, acrescenta a missiva.

CURTA-METRAGEM E PSICOLOGIA INFANTIL

Em simultâneo, as instalações do Centro Cultural Newman, na Calçada da Vitória, vão acolher uma acção de formação sobre escrita para cinema. A iniciativa, ministrada por Véronique Wong, tem como ponto de partida uma curta-metragem realizada pela própria artista contemporânea. No pequeno filme, de contornos surrealistas, Wong explora a sua própria noção de paraíso. “A curta-metragem ‘Paraíso’ não está exactamente relacionada com religião. É mais um pequeno filme, um pouco surreal, sobre a forma como a artista concebe o paraíso a partir do seu próprio ponto de vista”, atesta o Centro.

“‘Paraíso’ é um trabalho feito por Véronique Wong, em 1993. Tem a duração de três minutos e 22 segundos. O que os participantes vão fazer no workshop é recorrer a métodos surrealistas para expressar a sua própria visão pessoal da religião e de outros temas”.

No final do mês, a organização volta a atenção para o público infantil. Mais uma vez, vai ser abordada a questão do consentimento e da consciência corporal. A sessão terá como ponto de partida a análise de um livro infantil, concebido com o intuito exclusivo de explicar aos mais novos a diferença entre diferentes tipos de contacto físico. “Estamos a preparar uma acção de formação relacionada com as temáticas da autonomia corporal e da violência baseada no género. Neste workshop vamos recorrer a um livro infantil com o intuito de ajudar os mais novos a distinguir entre contacto físico seguro e o tipo de toque que deve ser rejeitado. Durante a acção de formação, os pais vão poder adquirir estratégias para discutir consentimento e consciência corporal de uma forma gentil mas, ainda assim, assertiva. Ao reforçarmos a confiança e uma comunicação mais aberta, estamos a empoderar as crianças para que saibam que podem falar sem receios”, refere a nota do Centro Cultural Newman.

M.C.