CENTRO CATÓLICO: MOSTRA É INAUGURADA A 13 DE JUNHO

A vitalidade da Igreja em Macau após 1999

O Centro Católico, na Rua do Campo, recebe entre 13 de Junho e 21 de Janeiro de 2027 a exposição “Testemunha do Património, Missão no Mundo”. A mostra é uma de duas exposições evocativas dos 450 Anos da Diocese de Macau que serão inauguradas um dia depois das novas instalações do Centro Católico abrirem oficialmente as portas, a 12 de Junho.

Organizada pelo Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural (DDAHPC), a exposição apresenta um retrato da Igreja Católica em Macau desde o regresso do território à soberania chinesa, em 1999, até aos dias de hoje. De acordo com Benedict Keith Ip, responsável pela organização da exposição, o objectivo principal «é oferecer um vislumbre daquilo que é a Igreja Católica em Macau actualmente, procurando oferecer uma retrospectiva destes vinte e poucos anos. Por causa das limitações ao nível do espaço e também do tamanho das apresentações, decidiu-se dividir os materiais por diferentes temas».

A mostra divide-se em três partes. A primeira incide sobre o património – tanto material, como imaterial – que foi recebido e transmitido às novas gerações, com um foco particular no património edificado, mas também nas tradições e nas memórias colectivas. Esta secção dá especial atenção à comunidade católica de língua portuguesa e ao esforço que tem vindo a desenvolver para envolver as novas gerações na vida da Igreja.

«Colocámos uma ênfase especial naquilo que herdámos da comunidade católica de língua portuguesa, mas também no que ainda oferece à comunidade e à sociedade de Macau. Conduzimos entrevistas com membros da comunidade lusófona para perceber aquilo que nos tinham para dizer sobre a forma como a fé se manifesta. Descobrimos que é uma comunidade muito energética, que olha activamente para o futuro e tenta preparar os jovens para que possam ter um envolvimento activo nas actividades da Igreja», salientou o director DDAHPC.

A segunda parte da exposição aborda a Educação de matriz católica e as vocações, ao oferecer um breve olhar sobre as ordens e congregações religiosas, e as instituições de Ensino católicas hoje activas na RAEM.

Por último, a terceira parte é dedicada à dimensão caritativa e social da Igreja, com destaque para o papel desenvolvido por instituições como a Cáritas. São também abordados os novos desafios que se colocam à Igreja em termos de evangelização, projectando o futuro da missão da Igreja em Macau.

O título da exposição – “Testemunha do Património, Missão no Mundo” – reflecte a abordagem que norteou os seus organizadores. Com recurso a objectos físicos, ao testemunho vivo das pessoas e à alusão a rituais e a tradições, o certame pretende construir uma imagem o mais completa possível do papel e do dinamismo da Igreja Católica em Macau. «A exposição é como um mosaico. Cada peça, cada testemunho constituem um fragmento desse mosaico. Quando estes fragmentos são agrupados formam uma imagem única daquilo que é, actualmente, a Igreja Católica em Macau», explicou Benedict Keith Ip.

A par de “Testemunha do Património, Missão no Mundo”, outra mostra estará patente no Centro Católico. Trata-se de “Honrar o Passado, Criar o Futuro”, em que é destacado o papel da Igreja Católica na sociedade local através da Fé, da Educação, da Caridade e da Evangelização.

M.C.

LEGENDA: D. Domingos Lam, à direita, com Edmund Ho, o primeiro Chefe do Executivo da RAEM.