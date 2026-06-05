CENTRO CATÓLICO: INAUGURAÇÃO ADIADA

A inauguração do Centro Católico de Macau foi adiada até data a anunciar pela diocese de Macau. De acordo com um comunicado emitido pelo Centro Católico, a razão para o adiamento está relacionada com “problemas técnicos na construção”. A inauguração estava inicialmente agendada para o próximo dia 12 de Junho.

O mesmo comunicado refere que “a cerimónia de bênção prevista para 13 de Junho, juntamente com a inauguração de dois grandes projectos comemorativos do 450.º aniversário da Diocese Católica de Macau – as exposições ‘Construímos o Futuro com Olhos no Passado’ e ‘Testemunho do Património, Missão no Mundo’ –, também será adiada até nova ordem”.

Os responsáveis pelo projecto apelam para que “todos os sectores da sociedade continuem a acompanhar as últimas actualizações relativas ao Centro Católico de Macau”, apresentando “as mais sinceras desculpas a todos os sectores e amigos por qualquer inconveniente causado por este adiamento”.