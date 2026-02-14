CENTRO CATÓLICO DE MACAU: INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA MEADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO

Multifuncional e para todos

A inauguração oficial do Centro Católico de Macau “está prevista para meados do segundo trimestre de 2026”, de acordo com uma nota de Imprensa enviada a’O CLARIM, na passada quarta-feira.

“A reconstrução do Centro Católico está praticamente concluída, encontrando-se actualmente em fase de aperfeiçoamento e submissão e aprovação pelo Governo”, refere a mesma nota.

Composto por dezassete andares, o Centro Católico “integrará acomodações hoteleiras, instalações de restauração, salas de aula, salas de conferências, espaços de exposição e várias salas de actividades”, descreve a missiva, acrescentando que “o Centro Católico será um centro nevrálgico para a divulgação e partilha da missão da Igreja Católica”. “As instalações foram concebidas para acolher tanto peregrinos como turistas, abraçando católicos e não católicos com hospitalidade e inclusão”, aponta ainda.

O texto resume também os objectivos que a infraestrutura, localizada no cruzamento da Avenida da Praia Grande com a Rua do Campo, pretende alcançar: “Tem como objectivo continuar a missão espiritual da Igreja Católica e incorporar o espírito de Cristo. Com base na visão do bispo D. Paulo José Tavares, o novo Centro servirá como uma ponte vital para a comunidade de Macau, promovendo o diálogo, o intercâmbio e a integração da fé e da cultura”. Mais: “ao receber visitantes de todo o mundo, o Centro não só reforçará o seu papel como refúgio espiritual, mas também infundirá uma nova vitalidade no panorama religioso e cultural de Macau”.

Por último, os responsáveis do Centro Católico de Macau expressam “gratidão pela compreensão e apoio dos construtores e empreiteiros, que permitiram que o projecto de reconstrução fosse concluído com sucesso”, dado que “os custos de construção aumentaram significativamente”, após a pandemia de Covid-19.

Os interessados em contribuir com doações, podem fazê-lo através do e-mail press@centro-catolico.org.mo ou do número (+853) 680 894 33.

A Redacção