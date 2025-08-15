CENTENÁRIO DA MORTE DO PADRE LEÃO DEHON CELEBRADO EM KÁ-HÓ

Dehonianos partilham espiritualidade do amor e da reparação

Os missionários da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus em Macau e Hong Kong partilham com os leigos a sua espiritualidade dehoniana, centrada nos princípios do amor e da reparação. Na passada terça-feira, por meio de Missa Solene, a comunidade dehoniana celebrou o centésimo aniversário da morte do Venerável João Leão Dehon, o sacerdote francês que fundou a Congregação em 1878.

A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, acolheu ao início da tarde uma Eucaristia Solene em que foram evocados o percurso de vida e o legado espiritual do padre Dehon. A celebração atraiu cerca de uma centena de fiéis, oriundos de Macau, mas também de Hong Kong. «A celebração solene contou com a presença de cerca de cem pessoas e a participação de irmãs e de vários sacerdotes, que concelebraram a Eucaristia. A Missa – que atraiu católicos de língua chinesa, portuguesa e inglesa – foi celebrada em Inglês, com os cânticos em Português. Uma das leituras foi feita em Cantonense», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

«Durante a homilia, feita pelo padre Eduardo [Emilio Agüero, SCJ], foi enfatizada a vida do padre Dehon e o seu desejo de divulgar, expressar e promover a espiritualidade do Coração de Jesus, não apenas como uma devoção, mas como uma maneira de ser, uma maneira de amar, como Cristo ama; a espiritualidade do amor e da reparação», acrescentou o vigário-paroquial da Sé Catedral.

O amor e a oblação reparadora são duas das qualidades fundamentais da espiritualidade dehoniana, uma forma de viver a fé em que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus assume uma importância central. É essa forma de estar, perante Deus e os outros, que os Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus querem fazer chegar a um maior número de pessoas.

«Na mesma Eucaristia Solene, os dehonianos falaram sobre a espiritualidade do Coração de Jesus e da Congregação, tendo explicado que os Dehonianos são uma família que agrega irmãos, sacerdotes e também leigos. Aqueles que quiserem saber mais sobre o que significa ser um leigo dehoniano podem procurar um dos missionários dehonianos em Macau», disse o padre Daniel, revelando de seguida: «Organizamos encontros para quem quer saber um pouco mais sobre o que significa ser um leigo dehoniano. E estamos a preparar uma série de actividades, que serão oportunamente divulgadas. Entre elas está a organização de encontros com jovens, e também com as famílias, para propagar a espiritualidade do Coração de Jesus, principalmente os desígnios do amor e da reparação. A reparação é um dos braços do Carisma Dehoniano. Estes dois aspectos são muito relevantes, o amor e a reparação. A reparação significa não destruir e não descartar. Num mundo em que estamos confrontados com um mundo tão utilitarista, que descarta e apaga com grande facilidade coisas e pessoas, é importante ensinar e propagar a espiritualidade da reparação. É importante tocar as vidas que foram feridas com o amor do Coração de Cristo, para as restaurar».

