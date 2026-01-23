CAUSA DE BEATIFICAÇÃO DO PADRE GAETANO NICOSIA: SUPERIOR PROVINCIAL DA CONGREGAÇÃO SALESIANA NA CHINA, FALOU A’O CLARIM

«O padre Nicosia queria viver para os jovens»

A diocese de Macau realizou a primeira Sessão Pública pela Causa de Beatificação do Servo de Deus Dom Gaetano Nicosia, SDB, no passado sábado, 17 de Janeiro, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká Hó. O bispo D. Stephen Lee presidiu a Missa de Acção de Graças, após a qual seguiram-se os denominados “actos iniciais”. A concelebrar a Eucaristia, bem como a participar nos diferentes momentos da sessão pública, esteve o superior provincial dos Salesianos na China, cuja sede está localizada em Hong Kong. No final, o padre Domingos Leong Teng Kok, SDB, esteve à conversa com O CLARIM, tendo falado – ainda que resumidamente, devido a escassez de tempo – sobre a obra e o legado deixado pelo padre Nicosia a católicos e não católicos.

O CLARIM – Que relevância tem a abertura do processo de beatificação do padre Gaetano Nicosia para a diocese de Macau?

PADRE DOMINGOS LEONG TENG KOK – O padre Nicosia serviu os doentes ao longo de muitas décadas. É uma afirmação importante junto da sociedade em geral e dos católicos em particular. No início, o trabalho não foi fácil. O padre Nicosia enfrentou muitos obstáculos e a oposição de alguns. Acima de tudo, o padre Nicosia acreditava que se tratava de um trabalho que Deus queria que ele fizesse. Portanto, a abertura hoje [17 de Janeiro] da causa de beatificação é, volto a repetir, uma afirmação importante.

CL – Que importância teve o trabalho desenvolvido pelo padre Nicosia para católicos e não católicos, ou seja, para a população em geral?

P.D.L.T.K. – Muitos conheciam o padre Nicosia, que se destacava com a sua longa batina preta, não só entre os católicos, mas também entre os não católicos da cidade de Macau. Mesmo quando o padre Nicosia já estava no período da velhice, rezava pelos muitos turistas que via chegarem da China. Tinha um coração de missionário; não se concentrava apenas no seu trabalho. Perante uma necessidade, fazia o que fosse preciso. Estava sempre disposto a falar aos turistas, dando-lhes a conhecer Deus.

CL – Na qualidade de padre salesiano, que virtudes do padre Nicosia devem continuar a ser fomentadas na Igreja dos nossos dias?

P.D.L.T.K. – Como é do conhecimento geral, os Salesianos preocupam-se com os jovens. O padre Nicosia gostava de estar com os jovens. Antes de se reformar, gostava de ir e passar largos períodos nas escolas. Ali sentia-se à vontade com os jovens, à semelhança do nosso fundador, São João Bosco. O padre Nicosia queria viver para os jovens. Inclusivamente, criou escolas a pensar nos muitos jovens que viviam rodeados de problemas familiares, enfrentando também eles problemas pessoais. Alguns tinham um fraco desempenho académico, havendo mesmo quem não conseguisse entrar na escola da sua preferência. O padre Nicosia criou escolas para ajudar esses jovens e nunca os abandonou.

CL – Que legado o padre Nicosia deixou à Igreja em Macau e também aos Salesianos?

P.D.L.T.K. – O padre Nicosia não tinha muitos recursos, pelo que a capacidade de realizar determinados projectos também era diminuta. Por outro lado, era fisicamente fraco. Ele confiava no poder de Deus para realizar as tarefas a que se comprometia. Na mente tinha sempre a ideia – e dizia-o muitas vezes – que era um instrumento de Deus para realizar o que Deus queria que ele fizesse.