CATEQUESE PARA ADULTOS COM MAIS DE VINTE INSCRITOS

Paróquia de São José Operário mantém viva a missão

Mais de vinte fiéis frequentam, desde o início de Setembro, os três cursos da Catequese para adultos criados pela paróquia de São José Operário. Alguns atravessam semanalmente a fronteira entre Macau e a China continental para se familiarizarem com a Boa Nova.

Mais de vinte fiéis procuram, todas as semanas, instruir-se na Doutrina e nos Mistérios da Fé Católica, num dos três cursos de Catequese para adultos (Catecumenato) que a paróquia de São José Operário, no Bairro do Iao Hon, promove desde o início de Setembro.

Dois dos grupos, explica o padre Rafael Vigolo, MCCJ, reúnem-se semanalmente, à quarta-feira e ao Domingo, nas instalações da Paróquia. O trabalho de evangelização é também conduzido na Escola São Paulo, onde um pequeno grupo de professores se iniciam por estes dias na plenitude da vida cristã. «Temos, na paróquia de São José Operário, dezassete novos catecúmenos, divididos por três grupos. Um reúne-se à quarta-feira à noite, outro no Domingo de manhã após a Eucaristia, e há ainda um terceiro grupo de Catecumenato na Escola São Paulo. Os nossos catequistas deslocam-se à escola e promovem encontros de Catecumenato com os professores. Neste momento, são quatro os catecúmenos que participam nestes encontros no estabelecimento de Ensino», adiantou o pároco de São José Operário. «O Catecumenato é um serviço de amor. Cabe à comunidade receber os cristãos e ser parte activa neste processo de construir a Igreja, de renovar a Igreja. É um serviço bonito, no sentido em que oferece às pessoas a oportunidade de renovar as suas vidas e nascer de novo, através de Jesus Cristo», acrescentou o padre Rafael.

Em São José Operário, o Catecumenato é coordenado quase que por inteiro por leigos, muitos dos quais passaram já em adultos por um processo similar de descoberta da Palavra de Deus. Grande parte dos que agora se iniciam na vida da Igreja falam Cantonense, mas a Paróquia também lecciona sessões em Mandarim: «O mais importante é darmos a oportunidades às pessoas para que possam aprender sobre a Palavra de Deus. O grupo das quartas-feiras tem quase dez pessoas e entre elas estão algumas que já receberam o Baptismo este ano. No entanto, estão a fazer o curso novamente para aprofundar mais o seu conhecimento. Temos também dois participantes que vão casar e o noivo está a acompanhar a futura esposa. Ela é proveniente da China, ainda que também fale Cantonense. O Catecumenato em Mandarim é dirigido às pessoas que são do interior da China e não falam Cantonense. Neste caso, o número é mais pequeno. Na realidade, sempre houve e vai continuar a haver Catecumenato em Mandarim na Paróquia. O grande desafio é ir ao encontro da disponibilidade de quem vem do outro lado da fronteira».

A terminar, o padre Rafael sublinhou: «Na nossa paróquia é enfatizada a ideia de missão. A Paróquia foi confiada aos missionários combonianos. Quando cá chegamos, há mais de trinta anos, viemos com o desejo de servir a Igreja na China e dar testemunho de Jesus. Colocamos a ênfase no anúncio do Evangelho e desejamos também que os cristãos, que cada um dos leigos, também possam viver esta dimensão missionária. Todos nós somos missionários. Não são só os padres e as irmãs. Cada baptizado recebeu essa alegria e também o dever de anunciar Jesus, e é aí que entra a questão do Catecumenato».

M.C.