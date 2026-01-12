CARTA PASTORAL DO 450.º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA DIOCESE DE MACAU

“De Macau para o Mundo: 450 Anos de Missão e Misericórdia”

– Honrar o Passado, Criar o Futuro;

– Testemunhar o Património, Missão no Mundo

Caros irmãos e irmãs em Cristo,

Que a graça e a paz de Deus, no início do ano de 2026, encham o coração de cada um de vós e desçam sobre todas as famílias!

Com a chegada do novo ano, a Diocese de Macau entra também num momento histórico de graça: o 450.º aniversário da sua fundação (1576-2026). «Eis que tudo se fez novo» (2 Cor., 5, 17). Para assinalar este Ano Jubilar, a Diocese adoptou o tema “De Macau para o Mundo: 450 Anos de Missão e Misericórdia”, convidando-nos, a partir deste ponto de partida, a revisitar o passado e a construir o futuro, a dar testemunho da herança recebida e a levar o Evangelho ao mundo inteiro. Neste ano digno de memória, desejo sinceramente a todos os fiéis de Macau saúde e abundância das graças do Senhor, iluminados por Cristo. Que este Ano Jubilar seja para nós uma oportunidade de reacender o fogo da fé, aprofundar a luz da esperança e praticar com maior ardor a caridade.

Com gratidão pelo labor dos nossos antepassados, recordamos que, há 450 anos, o Papa Gregório XIII promulgou a bula que estabeleceu oficialmente a Diocese de Macau. Desde então, Macau tornou-se um importante centro da missão evangelizadora no Extremo Oriente. Inúmeros sacerdotes diocesanos, missionários vindos de várias regiões, congregações masculinas e femininas, e institutos de vida consagrada – em particular os missionários que, outrora, partiram de Portugal para o Oriente – tomaram Macau como base para semear o Evangelho na China continental, no Japão, na Coreia e em várias regiões do Sudeste Asiático, incluindo Singapura, Malaca e Timor-Leste.

O tesouro da fé que hoje possuímos foi edificado sobre o sacrifício e a dedicação de gerações de bispos, sacerdotes, religiosos e leigos. Como nos recorda a Sagrada Escritura: «Os que semeiam com lágrimas recolhem com alegria» (Salmo 126, 5). Agradecemos de modo especial aos que, em tempos difíceis, permaneceram firmes na fé, fomentaram a educação e serviram os mais frágeis. É graças a esta Lux Vera, esta passagem da verdadeira luz, que hoje podemos continuar a testemunhar o amor de Cristo nas paróquias e nas diversas obras sociais da Diocese.

Alguém poderá perguntar por que razão celebramos de forma tão solene o 450.º aniversário da Diocese. Não o fazemos para exaltar glórias passadas, mas para discernir em Cristo o caminho a seguir. «Recorda os dias antigos, considera os anos das gerações passadas» (Dt., 32, 7). Celebrar um Ano Jubilar diocesano é um acto de memória (Anamnesis), no qual damos graças a Deus pela Sua obra de salvação. Como nos recorda o Papa Leão XIV na sua Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança: «O Evangelho não envelhece, mas faz com que “tudo se torne novo”» (Ap., 21, 5). Cada geração é chamada a escutá-lo com renovada vitalidade e a descobrir a sua força sempre fecunda. O Santo Padre exorta-nos, num tempo de mudança, não a erguer muros, mas a construir pontes, permitindo que a memória do passado se torne uma bússola para traçar mapas de esperança para o futuro, e não apenas uma recordação guardada num álbum histórico.

Jesus Cristo é «o mesmo ontem, hoje e para sempre» (Heb., 13, 8). Para que esta alegria alcance todos os membros do Povo de Deus, a Diocese preparou um conjunto rico de actividades comemorativas, a decorrer entre 23 de Janeiro de 2026 e 23 de Janeiro de 2027, abrangendo os âmbitos litúrgico, espiritual, cultural, educativo e missionário, convidando todos à participação activa:

Cerimónia de Abertura – Lux Vera: Passagem da Verdadeira Luz

No dia 23 de Janeiro terá lugar a cerimónia inaugural, com a emissão de produtos filatélicos comemorativos e a celebração da Lux Vera: Passagem da Verdadeira Luz, assinalando oficialmente o início das comemorações.

2. Espiritualidade e Liturgia

Para além das tradicionais peregrinações diocesanas, realizar-se-ão ao longo do ano vários concertos de Música Sacra. Durante a Quaresma terá lugar a iniciativa “A Cruz da Fé – Tecida em Unidade”. O ponto alto litúrgico do ano será a Grande Cerimónia Comemorativa e Celebração Eucarística no dia 31 de Outubro, na qual nos uniremos em torno da Eucaristia.

Inauguração do Centro Católico

O novo marco da Diocese, o Centro Católico, será inaugurado a meio do ano. Na ocasião, serão apresentadas duas exposições especiais: Exposição: “Honrar o Passado, Criar o Futuro” e Exposição: “Testemunha do Património Missão no Mundo”, que testemunham, a partir de perspectivas históricas e contemporâneas, o crescimento conjunto da Diocese e da sociedade antes e depois da criação da Região Administrativa Especial de Macau.

Família e Juventude

Dando continuidade à atenção pastoral dedicada às famílias e aos jovens, realizar-se-á o Carnaval do Dia da Família da Diocese “Crescer em Conjunto como Família”, no dia 28 de Novembro, e o Encontro Juvenil: “Caminhar Juntos, Zarpar de Novo”, no dia 5 de Dezembro. Convido especialmente as famílias e os jovens a participarem activamente nestas iniciativas.

Intercâmbio Académico e Comunhão

Em Janeiro terá lugar um torneio amistoso de voleibol para docentes das escolas católicas. No segundo trimestre realizar-se-ão o Simpósio: “A Educação Católica – Ontem, Hoje e Amanhã” e uma mesa-redonda de directores escolares.

Para o bem espiritual de todos, durante o 450.º aniversário da fundação da Diocese, a igreja do Seminário de São José foi designada como local de peregrinação para a obtenção da indulgência plenária, válida até 23 de Janeiro de 2027. Os fiéis poderão obtê-la, para si ou para as almas do Purgatório, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1. Ter disposição interior de completo desapego do pecado, mesmo que seja venial;

2. Visita piedosa à igreja;

3. Recepção do Sacramento da Reconciliação;

4. Comunhão Eucarística;

5. Oração pelas intenções do Papa e pela propagação da Santa Igreja;

6. Participação numa celebração litúrgica na referida igreja – como a Missa, a adoração eucarística ou a meditação –, concluindo com a recitação do Pai-Nosso, do Credo e de uma oração mariana, como a Avé-Maria.

Queridos irmãos e irmãs, convido todos os fiéis de Macau, jovens e idosos, a participarem plenamente neste Ano Jubilar que é de todos nós. Não sejamos meros espectadores, mas participantes e testemunhas. Caminhemos juntos, unidos de coração, para que, em cada lugar onde nos encontramos – nas famílias, nas escolas, nas paróquias e na sociedade – possamos exalar o bom perfume de Cristo.

Confiemos à intercessão de Maria, Mãe de Deus, de São José e dos santos padroeiros da Diocese de Macau este Ano Jubilar. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, para que este 450.º aniversário seja um verdadeiro ano de graça, e para que a luz do Evangelho continue a brilhar nesta terra de Macau, passando de geração em geração.

† D. Estêvão Lee Bun Sang

Bispo da Diocese de Macau

Festa da Epifania, 6 de Janeiro de 2026