CAPELA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, EM COLOANE

Memória viva das Missões na Periferia

Localizada na paróquia de São Francisco Xavier, em Coloane, a Capela do Imaculado Coração de Maria foi fundada em 1952, na Rua da Cordoaria, n.º 46, perto do centro histórico da Vila de Coloane.

A capela foi edificada para servir a crescente comunidade católica, composta maioritariamente por pescadores e residentes de Coloane, que até então dependiam da igreja de São Francisco Xavier (fundada no princípio do Século XX) como principal local de culto.

A devoção ao Imaculado Coração de Maria está associada às aparições de Fátima (1917) e é o espelho da influência da matriz mariana da Igreja Católica em Macau, onde Nossa Senhora sempre teve grande devoção.

A construção da capela decorreu num momento em que as comunidades cristãs de Macau expandiam a sua presença para as zonas mais periféricas, respondendo às necessidades espirituais da população. A sua fundação está intimamente ligada à acção pastoral dos missionários católicos presentes em Coloane, numa altura em que esta ilha ainda mantinha um estilo de vida rural, piscatório e relativamente isolado. A construção visava criar um espaço de culto acessível aos fiéis locais, permitindo-lhes participar na vida litúrgica sem terem de se deslocar à Península de Macau ou à Ilha da Taipa, além de aliviar a pressão sobre a igreja de São Francisco Xavier, pois a população católica na ilha estava a crescer, muito à custa de novos residentes portugueses metropolitanos.

Antes de prosseguirmos com a descrição da capela, recorde-se que o Seminário de São José, quando este abrira a sua “brévia”, casa de retiro, de campo e centro de férias, em Coloane, no ano de 1958, terá erguido nesse espaço uma capela dedicada ao Imaculado Coração de Maria, a qual tem no altar-mor uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Antes de mais, apesar da proximidade, trata-se de edifícios distintos e com finalidades diferentes. Assim, o Seminário Diocesano de São José, veneranda instituição centenária responsável pela formação de clérigos católicos em Macau, dispõe dessa casa de férias ou retiro na Ilha de Coloane, precisamente devido ao seu ambiente mais calmo e rural, ideal para descanso, espiritualidade e recolhimento dos seminaristas e formadores, mesmo do Clero Diocesano. Esta residência, situada nas imediações da Vila de Coloane, possui a sua própria capela privada, destinada sobretudo ao uso interno da comunidade seminarista e ao clero em retiro. No entanto, esta capela é distinta da Capela do Imaculado Coração de Maria, apesar do orago homónimo. Esta última foi concebida, desde o início, como lugar de culto público, voltado, como já dissemos, para a população católica residente em Coloane. Contudo, as duas capelas mantiveram, ao longo das décadas, uma ligação funcional e espiritual, sobretudo por via dos seminaristas, que frequentavam ou colaboravam em actividades litúrgicas na Capela do Imaculado Coração de Maria, sobretudo em contextos de catequese, missões locais, procissões ou celebrações comunitárias.

A capela em apreço apresenta um estilo simples e funcional, típico da arquitectura religiosa do Século XX em Macau. Apresenta assim uma arquitectura modesta, de inspiração neocolonial, adaptada ao contexto mais “tropical” e marítimo de Coloane. O edifício é de planta rectangular, com fachada frontal simples, pintada em tons claros, geralmente branco ou amarelo-pálido, contrastando com os contornos e molduras de cor mais escura – um estilo típico das construções eclesiásticas do período colonial no território.

A fachada principal é encimada por um frontão triangular e um pequeno campanário, no qual se ergue uma cruz, simbolizando a presença cristã na ilha. A porta de entrada, central e em arco, é flanqueada por janelas simétricas, com molduras discretas, que proporcionam luz natural ao interior do edifício.

O interior, esse, é simples e despojado, reflectindo uma espiritualidade mais sóbria e íntima. O altar-mor é dedicado ao Imaculado Coração de Maria, cuja imagem ocupa o centro do retábulo, geralmente ornamentado com flores frescas e velas, como expressão de devoção mariana. Os bancos de madeira e o pavimento em mosaico completam o ambiente acolhedor, propício à oração silenciosa e à celebração da Missa.

Ao longo dos anos, a capela desempenhou um papel fundamental na vida religiosa da comunidade de Coloane. É particularmente activa nas festas marianas, como a do Imaculado Coração de Maria, celebrada com procissões e momentos de oração comunitária. Também tem acolhido eventos catequéticos e actividades organizadas pelas paróquias vizinhas.

Embora de pequena dimensão, a Capela do Imaculado Coração de Maria representa um importante testemunho do legado religioso e cultural de Macau, especialmente em Coloane. A sua preservação é essencial para manter viva a memória da missionação católica nas comunidades periféricas e para garantir a continuidade das práticas devocionais tradicionais.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa