Farol de fé

A Capela de Nossa Senhora da Guia, fundada em 1622 e restaurada em 1999, está localizada no Monte ou Colina (ou Morro) da Guia, em Macau, ao lado da Fortaleza da Guia e do Farol da Guia, sendo um importante ponto turístico e histórico. A população chinesa conhece o templo como igreja de Nossa Senhora das Neves. É, assim, um dos três principais pontos turísticos e históricos do Monte da Guia. Em 1992 foi classificado como um dos oito pontos turísticos de Macau. Em 2005 foi considerado Património Mundial, enquanto parte integrante da Cidade Histórica de Macau.

A capela foi dedicada a Nossa Senhora das Neves em referência à antiga igreja construída no topo do Monte Esquilino, uma das Sete Colinas originais de Roma, mas é mais vulgarmente conhecida como Capela de Nossa Senhora da Guia.

Na prática, a capela (ou Ermida de Nossa Senhora da Guia) foi construída no interior da Fortaleza da Guia, que antes já existia (a fortaleza foi reedificada em 1638, na expectativa de novo ataque holandês). Originalmente, a ermida era administrada por monjas clarissas, que residiram no local até à fundação do Mosteiro de Santa Clara. A capela apresenta um estilo arquitectónico português típico do Século XVII, numa gramática barroca simples, com fachada branca e elementos decorativos em amarelo. Apresenta ainda uma fachada simples, com um frontão triangular assente sobre pilastras pintadas de amarelo sobre um fundo branco. Tem uma só nave, de 16 por 4,7 metros, com grossas paredes a suportar a abóbada. As paredes estão reforçadas por contrafortes no perímetro do edifício. A sacristia situa-se do lado esquerdo e existe um pequeno coro alto sobre a entrada. O telhado está coberto com telhas cerâmicas tradicionais vermelhas. O interior é adornado com murais coloridos que misturam técnicas chinesas e ocidentais. Estes murais foram descobertos em 1996, na empreitada de restauro então em curso, vindo os mesmos a serem também cuidadosamente restaurados entre 1998 e 2001 – representam a fusão de culturas, ilustrando tanto temas bíblicos como elementos da arte chinesa, reflectindo a diversidade cultural de Macau.

Nas relíquias históricas custodiadas no imóvel, entre os artefactos notáveis, destaca-se um sino antigo, que foi fundido em 1707 e remodelado em 1827, com inscrições que atestam a sua origem.

Algumas lendas locais contam que durante a tentativa de invasão holandesa (1622) a imagem da Virgem Maria saiu da capela e estendeu o manto para afastar as balas dos inimigos. Trata-se de uma alusão à protecção divina durante a tentativa de invasão holandesa. De acordo com a lenda, a Virgem Maria teria aparecido e protegido Macau dos invasores, garantindo a segurança da cidade. Esta intervenção divina é encarada como um símbolo de protecção e resistência, tendo a capela sido construída em homenagem a este evento milagroso. Na ermida foram sepultados alguns missionários do Século XVII.

Outra lenda associada à capela é a de que a Virgem Maria tem guiado desde sempre os marinheiros até Macau, ajudando-os a encontrar o caminho seguro até ao porto. Esta história reforça a importância da capela não apenas como um local de culto, mas também como um ponto de orientação e protecção para os navegantes.

Há ainda outras histórias fascinantes associadas à Capela da Guia. Uma delas narra que foi construída num local onde existia uma antiga árvore sagrada. Diz-se que a árvore tinha poderes curativos e que os habitantes de Macau costumavam fazer peregrinações até ao local para procurar curas para as suas doenças. Quando a capela foi construída, a árvore foi preservada e incorporada no terreno da ermida, simbolizando a continuidade da protecção divina.

Outra lenda alude a um tesouro escondido nas proximidades da capela. Segundo a história, durante a invasão holandesa, os habitantes de Macau teriam escondido os seus bens mais preciosos num local secreto perto da capela para que ficassem protegidos dos invasores. Até hoje, há quem acredite que o tesouro ainda está escondido e que a capela guarda esse segredo.

Estas lendas contribuem para a aura de misticismo e reverência que envolve a Capela de Nossa Senhora da Guia, tornando-a um local de grande significado cultural e espiritual para os habitantes de Macau e para os visitantes.

A capela é um local de grande importância religiosa e cultural, e várias festividades são celebradas em torno dela. Uma das principais festividades é a Festa de Nossa Senhora da Guia, que ocorre anualmente em Maio. Durante esta celebração mariana, há procissões, missas especiais e eventos comunitários, que atraem habitantes locais e turistas. A Festa é uma oportunidade para os fiéis expressarem a sua devoção e gratidão à Virgem Maria pela protecção e bênçãos recebidas. Durante a Festa, a capela e área envolvente são decoradas com flores e outros enfeites festivos. As celebrações incluem procissões solenes, em que os fiéis carregam a imagem de Nossa Senhora da Guia pelas ruas, acompanhados por cânticos e orações. As procissões são um momento de grande devoção e fé. Além das procissões, são realizadas missas especiais no interior da capela.

Estas festividades não apenas reforçam a importância espiritual da Capela de Nossa Senhora da Guia, mas também promovem a preservação e celebração da cultura e história de Macau. A capela, o farol e a fortaleza da Guia são, pois, um ícone de Macau.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa