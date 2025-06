CAPELA DA SANTA CRUZ DO CAMPUS DA USJ NA ILHA VERDE

Mente sã em vida cristã

A Capela da Santa Cruz, localizada na Estrada Marginal da Ilha Verde, em Macau, é um espaço de culto contemporâneo que serve a Universidade de São José (USJ). Inaugurada em 2018, esta capela distingue-se tanto pela sua função litúrgica, bem como pelo seu valor simbólico e arquitectónico, assumindo-se como um marco de diálogo entre tradição e modernidade no contexto multicultural e multi-religioso de Macau.

Situada no campus da USJ, na Ilha Verde, a Capela da Santa Cruz desempenha um papel central na vida espiritual da comunidade universitária. Trata-se de um espaço destinado à celebração da Eucaristia, oração pessoal, retiros e outras actividades pastorais e culturais promovidas pela Universidade. É, igualmente, um ponto de encontro entre estudantes, docentes e fiéis locais, acolhendo pessoas de diferentes origens e confissões num espírito de abertura e ecumenismo.

A escolha do nome “Santa Cruz” remete para o símbolo central da Fé Cristã, evocando a cruz como sinal de redenção, esperança e reconciliação. Este significado adquire especial profundidade numa cidade como Macau, onde o Catolicismo convive há séculos com as tradições religiosas chinesas, e onde o testemunho cristão se manifesta sobretudo pelo serviço à comunidade e pela promoção do diálogo intercultural.

Do ponto de vista da arquitectura e estética, a capela foi projectada pelo ateliê de arquitectura Javier Galván Arquitectos, sendo um exemplo notável de arquitectura religiosa contemporânea em território asiático. O edifício destaca-se pela sua simplicidade volumétrica, sobriedade formal e uso simbólico da luz. A estrutura em betão branco, com linhas minimalistas, integra-se harmoniosamente na envolvente natural da Ilha Verde, reforçando a ligação entre espiritualidade e criação.

O elemento mais emblemático da capela é, sem dúvida, a grande cruz em betão, recortada na parede frontal, que se impõe como símbolo visível tanto a partir do exterior como do interior. A entrada de luz natural através deste recorte cria uma atmosfera contemplativa, onde o silêncio e a luz convidam à meditação. No interior, o espaço é intencionalmente despojado de ornamentação excessiva, privilegiando a pureza dos materiais e a centralidade litúrgica e espiritual do altar. A disposição dos bancos e o uso de madeira enlevam o ambiente, contrastando com a fria austeridade do betão e contribuindo para uma sensação de acolhimento.

Mais do que um edifício religioso, a Capela da Santa Cruz é expressão da missão da USJ enquanto instituição católica em contexto asiático: promover uma formação integral da pessoa humana, enraizada nos valores do Evangelho, ao serviço do bem comum e do diálogo intercultural e inter-religioso. A capela assume, assim, um papel importante na visibilidade pública do Catolicismo em Macau, não como imposição, mas como testemunho de presença, beleza e serviço. Em tempos de secularização e pluralismo religioso, este espaço litúrgico oferece uma resposta estética e espiritual, mostrando que a Fé Cristã pode ser vivida de forma relevante e criativa no Século XXI, num contexto universitário e científico, como em qualquer ambiente, enfatizando a importância da mundividência cristã na sociedade de Macau.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa