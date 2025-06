Coração espiritual da comunidade salesiana

No coração da Península de Macau, na histórica paróquia de São Lourenço, ergue-se a capela da Imaculada Conceição de Maria, parte integrante do Instituto Salesiano, uma instituição que há mais de um século tem desempenhado um papel fundamental na educação e formação da juventude do território. Fundada em 1910 e reconstruída em 1934 e 2000, representa não apenas um espaço de culto religioso, mas também um testemunho vivo da presença e da missão dos Salesianos de Dom Bosco no Oriente.

A história desta capela está intrinsecamente ligada à expansão da Obra Salesiana para além das fronteiras europeias, concretizando o sonho do seu fundador, São João Bosco (1815-1888), que vislumbrava a presença dos seus seguidores na China. A Congregação foi fundada em 1859, com aprovação canónica da Santa Sé dez anos depois.

Os primeiros padres salesianos (seis) chegaram a Macau a 13 de Fevereiro de 1906: os sacerdotes Luigi Versiglia, Giovanni Fergnani e Ludovice Olive, acompanhados por três irmãos leigos, mestres de oficina, Felice Boresio, Gaudencio Rota e Luigi Carmagnala. A primeira obra confiada aos salesianos em Macau foi o Orfanato da Imaculada Conceição, uma entidade vocacionada para a assistência e refúgio de crianças chinesas abandonadas. Seria o alicerce para uma presença que se expandiria significativamente nas décadas seguintes, com a criação de escolas, oficinas e outras obras sociais e religiosas.

É precisamente no contexto histórico turbulento da implantação da República em Portugal e os conflitos daquela com a Igreja que se situa a fundação da capela da Imaculada Conceição de Maria, em 1910. Nesse ano, a diocese de Macau destinou o n.º 16 da Rua de São Lourenço para a criação da Escola de Artes e Ofícios da Imaculada Conceição, confiada aos salesianos. A capela foi estabelecida como parte integrante desta nova instituição educativa, servindo às necessidades espirituais, tanto dos alunos como da comunidade salesiana. A escolha do orago – a Imaculada Conceição de Maria – denuncia não apenas a devoção mariana tradicional da Igreja Católica, mas também a especial veneração que os salesianos, seguindo o exemplo de Dom Bosco, dedicam à Virgem Maria, invocada como “Auxiliadora dos Cristãos”.

A primeira grande reconstrução da capela da Imaculada Conceição ocorreu em 1934, num período de consolidação da presença salesiana em Macau e de expansão das suas actividades educativas. Esta reconstrução enquadrou-se provavelmente numa renovação mais ampla do edifício do Instituto Salesiano, que adquiriu então as características arquitectónicas que ainda hoje o distinguem. O edifício reconstruído apresentava um desenho de fachadas de estilo Art Déco. A fachada, com um desenho simétrico e cantos arredondados, caracterizava-se por marcações verticais salientes que enquadravam os vãos, sendo encimada por um parapeito decorado com motivos geométricos. O edifício foi concebido para ser simples e funcional. A capela foi integrada harmoniosamente no conjunto arquitectónico, partilhando elementos estilísticos com o resto do complexo, mas mantendo a sua identidade como espaço de culto.

Nesta época, o Instituto já se tinha afirmado como uma importante entidade de ensino técnico e profissional, formando gerações de jovens nas mais diversas áreas. Nas décadas que se seguiram à reconstrução de 1934, o Instituto Salesiano e a sua capela continuaram a desempenhar um papel significativo na vida educativa e religiosa de Macau. A instituição evoluiu em resposta às mudanças sociais e às necessidades da comunidade local, adaptando os seus programas educativos e a sua abordagem pedagógica.

Durante este período, a capela continuou a ser o centro espiritual da comunidade educativa, onde se celebravam as principais festas litúrgicas, se ministravam os Sacramentos e se proporcionava formação religiosa aos alunos. Embora as fontes consultadas não forneçam detalhes específicos sobre possíveis alterações ou renovações da capela durante este período, é razoável supor que tenha sido mantido e adaptada de acordo com as necessidades pastorais e as reformas litúrgicas da Igreja, nomeadamente as decorrentes do Concílio Vaticano II (1962-1965).

A presença salesiana em Macau expandiu-se ainda mais em 1950, com a inauguração do Colégio Dom Bosco, ampliando o alcance e a influência da Congregação no território. A segunda grande reconstrução da capela da Imaculada Conceição ocorreu no ano 2000, num contexto histórico particularmente significativo para Macau. Apenas alguns meses antes, a 20 de Dezembro de 1999, tinha-se concretizado a transferência de soberania de Portugal para a República Popular da China, com a criação da Região Administrativa Especial de Macau.

Esta renovação insere-se no quadro mais amplo da adaptação das instituições religiosas e educativas à nova realidade política e social de Macau após a transferência de soberania. A reconstrução de 2000 está ligada à modernização das instalações da capela e a algumas alterações estéticas ou funcionais para melhor servir às necessidades contemporâneas da comunidade educativa e religiosa. Como em muitas renovações de espaços religiosos, procurou-se um equilíbrio entre a preservação dos elementos históricos e tradicionais e a adaptação às exigências litúrgicas e pastorais actuais.

Nos anos que se seguiram à reconstrução de 2000, o Instituto Salesiano e a sua capela da Imaculada Conceição continuaram a desempenhar um papel relevante na vida educativa e religiosa de Macau. Em 2006, a instituição celebrou o seu centenário, marcando cem anos de presença salesiana no território e de serviço à juventude local. A capela mantém-se como o coração espiritual da comunidade educativa, um espaço de oração, celebração e formação religiosa para alunos, professores e famílias.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa