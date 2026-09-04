BISPO DE SETÚBAL VAI ESTAR EM MACAU NA PRÓXIMA SEMANA

D. Américo Aguiar celebra Missa na Sé

Grande responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023, D. Américo Aguiar visita Seul na próxima semana e inclui Macau na deslocação ao Continente Asiático. O cardeal português, actual bispo de Setúbal, vai celebrar Missa na próxima sexta-feira, 11 de Setembro, na Sé Catedral.

O cardeal D. Américo Aguiar, que foi o principal responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, vai estar em Macau no final da próxima semana. O prelado português, de 52 anos de idade, que desempenha desde Setembro de 2023 as funções de bispo de Setúbal, vai presidir à celebração da Eucaristia em Português na igreja da Sé Catedral, ao final da tarde da próxima sexta-feira, 11 de Setembro.

A deslocação de D. Américo Aguiar a Macau enquadra-se na visita que o antigo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 efectua a Seul, cidade que acolhe, entre 3 e 8 de Agosto de 2027, a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude. O bispo de Setúbal regressa à capital da Coreia do Sul, país que já visitou em Dezembro último. «D. Américo Aguiar vai visitar Seul, cidade que acolhe a Jornada Mundial da Juventude no Verão do próximo ano. Vai aproveitar esta deslocação ao Continente Asiático para também visitar Macau», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, acrescentando: «A visita não está directamente relacionada com as celebrações dos 450 anos da diocese de Macau. Como D. Américo Aguiar vai visitar Seul, expressou o desejo de visitar Macau e a comunidade portuguesa local».

Durante a breve estadia no território, o Bispo deverá reunir-se com D. Stephen Lee.

No início de Agosto, de acordo com a Rádio Renascença, D. Américo Aguiar expressou o desejo de que os cerca de mil jovens portugueses já inscritos para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude possam também passar por Macau. “Estamos também a preparar, com especial carinho, uma passagem por Macau, como sinal de memória, gratidão e da profunda ligação histórica entre Portugal e aquela comunidade”, escreveu D. Américo, citado pela Rádio Renascença. Esta possibilidade deverá também ser abordada com D. Stephen Lee.

Certa é já a celebração, no dia 11 de Setembro, de uma Eucaristia na Sé Catedral, presidida pelo bispo de Setúbal. «No dia 11, vamos ter Missa, às 18:00 horas, que vai ser presidida por D. Américo Aguiar. Tirando isso, não há qualquer outra actividade prevista», adiantou o padre Daniel. «D. Américo Aguiar notabilizou-se como o prelado que organizou a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, há três anos. Foi um certame que teve uma grande repercussão e que fez dele o responsável pela Juventude de Portugal como um todo», referiu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, que liderou a delegação de jovens católicos lusófonos de Macau à JMJ de Lisboa.

Marco Carvalho