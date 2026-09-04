D. Américo Aguiar celebra Missa na Sé

BISPO DE SETÚBAL VAI ESTAR EM MACAU NA PRÓXIMA SEMANA

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D. Américo Aguiar celebra Missa na Sé

Grande responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023, D. Américo Aguiar visita Seul na próxima semana e inclui Macau na deslocação ao Continente Asiático. O cardeal português, actual bispo de Setúbal, vai celebrar Missa na próxima sexta-feira, 11 de Setembro, na Sé Catedral.

O cardeal D. Américo Aguiar, que foi o principal responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, vai estar em Macau no final da próxima semana. O prelado português, de 52 anos de idade, que desempenha desde Setembro de 2023 as funções de bispo de Setúbal, vai presidir à celebração da Eucaristia em Português na igreja da Sé Catedral, ao final da tarde da próxima sexta-feira, 11 de Setembro.

A deslocação de D. Américo Aguiar a Macau enquadra-se na visita que o antigo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 efectua a Seul, cidade que acolhe, entre 3 e 8 de Agosto de 2027, a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude. O bispo de Setúbal regressa à capital da Coreia do Sul, país que já visitou em Dezembro último. «D. Américo Aguiar vai visitar Seul, cidade que acolhe a Jornada Mundial da Juventude no Verão do próximo ano. Vai aproveitar esta deslocação ao Continente Asiático para também visitar Macau», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, acrescentando: «A visita não está directamente relacionada com as celebrações dos 450 anos da diocese de Macau. Como D. Américo Aguiar vai visitar Seul, expressou o desejo de visitar Macau e a comunidade portuguesa local».

Durante a breve estadia no território, o Bispo deverá reunir-se com D. Stephen Lee.

No início de Agosto, de acordo com a Rádio Renascença, D. Américo Aguiar expressou o desejo de que os cerca de mil jovens portugueses já inscritos para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude possam também passar por Macau. “Estamos também a preparar, com especial carinho, uma passagem por Macau, como sinal de memória, gratidão e da profunda ligação histórica entre Portugal e aquela comunidade”, escreveu D. Américo, citado pela Rádio Renascença. Esta possibilidade deverá também ser abordada com D. Stephen Lee.

Certa é já a celebração, no dia 11 de Setembro, de uma Eucaristia na Sé Catedral, presidida pelo bispo de Setúbal. «No dia 11, vamos ter Missa, às 18:00 horas, que vai ser presidida por D. Américo Aguiar. Tirando isso, não há qualquer outra actividade prevista», adiantou o padre Daniel. «D. Américo Aguiar notabilizou-se como o prelado que organizou a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, há três anos. Foi um certame que teve uma grande repercussão e que fez dele o responsável pela Juventude de Portugal como um todo», referiu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, que liderou a delegação de jovens católicos lusófonos de Macau à JMJ de Lisboa.

Marco Carvalho

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