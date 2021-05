BISPO D. STEPHEN LEE PRESIDE À CERIMÓNIA EM SÃO DOMINGOS

Fiéis recebem Crisma no Pentecostes

Adultos e jovens da paróquia da Sé Catedral vão receber o Sacramento da Confirmação (Crisma) no próximo Domingo (Solenidade de Pentecostes). A cerimónia terá lugar durante a Missa em Português da igreja de São Domingos, sendo presidida pelo bispo D. Stephen Lee, anunciou o padre Daniel Ribeiro no final da missa do passado Domingo, dia 16 de Maio (Ascensão do Senhor).

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa anunciou também que a Cáritas está a proceder a uma angariação de donativos que serão enviados para a Índia, com o objectivo de ajudar os mais necessitados. Os interessados em associar-se à iniciativa deverão contactar a Cáritas.

Para além de ter celebrado a Festa da Ascensão do Senhor, a Igreja Católica assinalou no último Domingo o 55.º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Segundo uma nota emitida pela Cúria Diocesana, “como já vem sendo habitual, em todas as missas, a colecta [entretanto já efectuada] destina-se a promover e apoiar os Meios de Comunicação Social da Igreja universal”.

O montante recolhido é “entregue no Paço Episcopal, que o enviará para a Santa Sé”, acrescenta a mesma nota.

José Miguel Encarnação