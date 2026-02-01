“BIBLIOTHECA DIOCESIS MACAONENSIS” SERÁ LANÇADA ESTE ANO

USJ cria acervo digital sobre missões católicas no Extremo Oriente

A Universidade de São José vai lançar este ano uma nova biblioteca digital, com o objectivo de facilitar a investigação sobre a história da diocese de Macau e das missões católicas no Extremo Oriente. O projecto, denominado “Bibliotheca Diocesis Macaonensis”, conta com a colaboração da Universidade do Minho, da Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda e do Arquivo Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

A Universidade de São José (USJ) anunciou, no final da passada semana, o projecto “Bibliotheca Diocesis Macaonensis”, integrado nas comemorações dos 450 anos da diocese de Macau.

A instituição de Ensino Superior vai disponibilizar ainda este ano um extenso acervo digital, constituído por obras e documentos que integram as colecções de arquivos e bibliotecas de vários quadrantes do planeta. A plataforma digital é a face visível de um ambicioso projecto de longo prazo, que tem como principal propósito facilitar “a investigação sobre a história da diocese de Macau e das missões católicos no Leste e Sudeste Asiático”, explica a USJ numa nota de Imprensa divulgada a 23 de Janeiro, dia que a Diocese celebrou o 450.º aniversário da sua fundação.

Apresentado como um projecto pioneiro na área das humanidades digitais, a “Bibliotheca Diocesis Macaonensis” é o resultado de um memorando de entendimento, assinado em Março de 2025, entre a Faculdade de Letras e Humanidades da Universidade de São José e o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes da Universidade do Minho. As duas entidades estão a colaborar na angariação, digitalização e catalogação de documentos, num processo facilitado pelo recurso a ferramentas de inteligência artificial. “Adoptando uma perspectiva multidisciplinar, o projecto é apoiado por uma robusta infraestrutura de investigação histórica que utiliza análise de dados computorizada, aprimorada por tecnologias de inteligência artificial, ‘big data’ e aprendizagem automática”, adianta a mesma nota.

A Universidade de São José tem vindo a trabalhar de perto com vários arquivos e bibliotecas de instituições de vários pontos do planeta. Entre as entidades com que já firmou parcerias estão o Arquivo Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e a Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, dado que possuem acervos que a USJ qualifica como “excepcionais”. “Esta parceria valiosa permitiu um progresso significativo na concretização do projecto”, sublinha a instituição de matriz católica, concluindo: “Este marco é uma celebração da história da região e um compromisso com a preservação e compreensão do seu património cultural”.

M.C.