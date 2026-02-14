BENEFICIÁRIOS FORAM SELECCIONADOS POR OPERÁRIOS E MORADORES

Santa Casa da Misericórdia ajuda famílias carenciadas

A Santa Casa da Misericórdia de Macau manteve viva, na última quarta-feira, uma tradição com quase um quarto de século. A obra de beneficência de matriz católica distribuiu um total de 250 mil patacas e produtos alusivos ao período do Novo Ano Lunar por cinquenta famílias em situação de vulnerabilidade económica.

Promovida em parceria com a Federação das Associações dos Operários de Macau e a União Geral das Associações dos Moradores, a iniciativa teve o grande objectivo de apoiar e expressar solidariedade para com agregados familiares que vivem em condições difíceis, cumprindo uma tradição com mais de vinte anos. «A Santa Casa da Misericórdia tem desde há bastante tempo um projecto comum com as duas maiores e mais credíveis instituições de Macau, a Federação das Associações dos Operários e a União de Moradores. Na semana que antecede a entrada no Novo Ano Lunar, costumamos oferecer, em sinal de solidariedade para com famílias carenciadas selecionadas por ambas as instituições, um pequeno incentivo financeiro», disse a’O CLARIM o provedor da Santa Casa da Misericórdia, António José de Freitas.

Das cinquenta famílias visadas pela iniciativa, 25 foram seleccionadas pela Federação das Associações dos Operários de Macau e as restantes 25 pela União Geral das Associações dos Moradores. Para além de um cabaz com alimentos e produtos alusivos à quadra festiva, cada família recebeu ainda um “lai si” de cinco mil patacas, valor que permite aligeirar a pressão financeira a que estes agregados estão sujeitos.

No passado sábado, 7 de Fevereiro, a Santa Casa já havia distribuído cabazes alimentares a várias dezenas de famílias locais em situação de vulnerabilidade económica. Também promovida em colaboração com a União Geral das Associações dos Moradores e com a Federação das Associações dos Operários, a acção contou com o apoio da Sands China, que ofereceu para o efeito um donativo de trezentas mil patacas à Loja Social da Santa Casa da Misericórdia.

A operar desde 2013, a Loja Social da Santa Casa distribui mensalmente alimentos e bens essenciais a várias dezenas de famílias. Os cabazes, financiados pela empresa integrada de turismo e lazer, incluíram alimentos básicos e bens essenciais, como arroz, massa, bolachas, conservas, óleo de cozinha, pasta de dentes e gel de duche. Para assinalar o Ano Novo Chinês a empresa incluiu envelopes “lai si”, adquiridos à Sociedade de Beneficência Tung Sin Tong de Macau.

M.C.