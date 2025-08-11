ASSEMBLEIA-GERAL DA ORGANIZAÇÃO DECORREU NO MÉXICO

Stephen Morgan reeleito vice-presidente da FIUC

A Federação Internacional das Universidades Católicas tem uma nova liderança. O sacerdote mexicano Francisco Ramírez Yáñez sucede a Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, na presidência da instituição. Stephen Morgan, reitor da Universidade de São José, foi reconduzido no cargo de vice-presidente da organização.

O reitor da Universidade de São José (USJ), Stephen Morgan, foi reeleito para a vice-presidência da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC), três anos após ter sido escolhido como vice-presidente da organização para o Continente Asiático. O diácono galês, de sessenta anos de idade, foi reconduzido no cargo durante a 28.ª Assembleia Geral da FIUC, que decorreu entre 28 de Julho e 1 de Agosto na Universidade do Vale de Atemajac (UNIVA), em Guadalajara, no México.

Durante o triénio que agora se inicia, a Federação Internacional das Universidades Católicas vai ser liderada pelo padre Francisco Ramírez Yáñez. O sacerdote mexicano, reitor da Universidade que acolheu a votação, sucede na presidência a Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, depois de ter obtido mais votos do que o costa-riquenho Fernando Sánchez Campos na eleição para a liderança da FIUC.

Para além de Stephen Morgan, Francisco Ramírez Yáñez vai ser coadjuvado no cargo por duas outras vice-presidentes – as italianas Elena Beccalli, reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração, e Katia Passerini, presidente da Universidade Gonzaga –, e ainda por François Mabille, o secretário-geral da FIUC.

A 28.ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas pautou ainda o encerramento das celebrações do centésimo aniversário da instituição. Fundada em 1924, por iniciativa da Universidade Católica do Sagrado Coração, sediada em Milão (Itália) e pela Katholieke Universiteit Nijmegen (Universidade Católica de Nijmegen), dos Países Baixos, a organização agrupa quase 250 Universidades e instituições de Ensino Superior de matriz católica, espalhadas por mais de sessenta países e territórios dos quatro cantos do mundo.

Ao longo de três dias, as entidades académicas que integram a FIUC debateram questões como o legado, a transformação e o futuro do Ensino de Inspiração Cristã. A Federação, com sede em Paris, é uma plataforma colaborativa que tem como objectivo melhorar a qualidade do Ensino, da Investigação e do serviço à sociedade prestado por este tipo de Universidades.

Ainda durante os trabalhos da Assembleia Geral, a Universidade Católica Portuguesa foi escolhida para anfitriã da próxima reunião-magna do organismo, em 2028. A instituição portuguesa de Ensino Superior, que fundou a Universidade de São José em parceria com a diocese de Macau em 1996, foi a escolhida com 151 votos a favor. A Universidade espanhola Francisco de Vitória, em Madrid, recebeu 115 votos.

