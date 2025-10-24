ARCEBISPO DE DÍLI, CARDEAL D. VIRGÍLIO DO CARMO DA SILVA, ESTEVE ESTA SEMANA EM MACAU

Fé, ensino e fraternidade marcaram périplo de três dias

O arcebispo de Díli, cardeal D. Virgílio do Carmo da Silva, deslocou-se a Macau, na passada segunda-feira, para uma visita de três dias. No território, reuniu ao mais alto nível com personalidades eclesiásticas e do meio académico.

D. Vigílio do Carmo encontrou-se com o bispo de Macau, D. Stephen Lee, no Paço Episcopal, tendo os dois prelados trocado cumprimentos e impressões sobre as dioceses que lideram. Na ocasião, o arcebispo de Díli agradeceu o apoio que a Igreja em Macau tem prestado ao longo dos últimos anos a religiosos e leigos timorenses que viveram ou ainda vivem em Macau.

Também da agenda constou uma visita à Universidade de São José (USJ). O vice-reitor da instituição de Ensino Superior, Zhang Shuguang, mostrou-se receptivo a futuras parcerias entre a USJ e a Universidade Católica Timorense São João Paulo II. Ainda na área académica, D. Virgílio do Carmo visitou a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST).

Antes de rumar a Hong Kong, na quarta-feira, o arcebispo de Díli reuniu em diferentes momentos com membros da comunidade timorense na RAEM, desde estudantes a diplomatas, a quem agradeceu os esforços realizados em prol da divulgação do País junto dos diferentes quadrantes da sociedade macaense.

Para além da arquidiocese de Díli, a Igreja Católica em Timor-Leste conta com as dioceses de Baucau e Meliana.