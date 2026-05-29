ARCEBISPO D. SAVIO HON TAI FAI, SDB, PRESIDIU À CERIMÓNIA DE CRISMA NA CATEDRAL

27 novos Milites Christi

No Domingo de Pentecostes, 24 de Maio, o arcebispo D. Savio Hon Tai Fai, SDB, administrou o Sacramento da Confirmação (Crisma) a 27 jovens de várias comunidades de língua inglesa da diocese de Macau. A cerimónia solene realizou-se na igreja da Sé Catedral. Os 27 candidatos que receberam o Crisma, assim se tornando novos Milites Christi – Soldados de Cristo – foram dezanove provenientes da capelania filipina do Centro Pastoral Católico; quatro da paróquia da Sé Catedral; e quatro da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Todos eles foram preparados nas respectivas comunidades, por meio de uma série de formações catequéticas e exercícios espirituais.

O Sacramento da Confirmação transmite o dom do Espírito Santo. A pessoa a quem é administrado o Crisma já recebeu anteriormente o Espírito Santo no Sacramento do Baptismo, sendo que o Espírito Santo sempre nela permanece. O Espírito Santo manifesta-se quando a pessoa reza ou lê a Escritura, ou quando ao Espírito Santo pede orientação, inspiração ou coragem. A Confirmação não é uma nova vinda do Espírito Santo, mas sim uma intensificação da presença e do poder do Espírito Santo.

Durante a homilia, o arcebispo D. Savio Hon explicou a riqueza da acção litúrgica na celebração do Sacramento da Confirmação, a efusão do Espírito Santo e dos seus dons, bem como o belo e antigo hino “Veni Sancte Spiritus” (“Vem, Espírito Santo”), entoado antes da leitura do Evangelho. O prelado convidou os candidatos a meditar sobre dois gestos: a imposição das mãos sobre cada candidato, que simboliza a invocação do Espírito Santo e dos seus dons, e a unção com o crisma sagrado e perfumado que penetra não só na sua pele, mas no mais íntimo do seu ser. «Sintam a pressão das mãos do sucessor dos apóstolos sobre as vossas cabeças. Saboreiam o aroma do crisma, estejam abertos ao Espírito Santo!», disse.

Na reflexão sobre a efusão do Espírito Santo, o Arcebispo salientou que deste modo o Espírito Santo não só nos fortalece para enfrentar os desafios, mas também nos acompanha ao longo das nossas vidas, permitindo-nos formar as próprias convicções. Também encorajou a comunidade, especialmente os padrinhos dos candidatos, a acompanhar e a rezar por eles. Mostrando a cruz peitoral à Assembleia de Fiéis, explicou que procura sempre usá-la juntamente com relíquias dos mártires chineses, as quais lhe foram oferecidas por um abade, sempre que administra a Confirmação. «Estes mártires chineses receberam o mesmo Espírito», afirmou. De seguida, exortou o grupo dos 27 a tornarem-se soldados de Cristo, a manterem o coração aberto, a cultivarem a piedade e perseverarem com paciência sempre que enfrentarem os desafios futuros.

Argene Águila Clasara