APEC, MSFOUND SHARING FOUNDATION E BRAVE GENERATION ACADEMY

USJ assina protocolos com instituições portuguesas

A Universidade de São José assinou já este mês três novos memorandos de entendimento com outras tantas organizações ligadas ao Ensino e Educação em Portugal. Os acordos prevêem o reforço da cooperação em áreas de interesse mútuo, como o fomento da Ciência e Tecnologia, e o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas.

De visita a Portugal, o reitor da Universidade de São José (USJ), Stephen Morgan, esteve reunido com Fernando Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC). O encontro serviu para que os dois responsáveis discutissem eventuais oportunidades para os alunos que estudam em instituições de Ensino portuguesas de matriz católica.

O memorando de entendimento entretanto firmado entre as duas entidades prevê “a execução conjunta de actividades em áreas académicas, científicas, técnicas e pedagógicas e culturais de interesse mútuo”, explica a USJ num breve comunicado. O principal objectivo é proporcionar “experiências enriquecedoras” aos estudantes, professores e funcionários da Universidade de São José e das escolas afiliadas à APEC.

Durante a estadia em Portugal, Stephen Morgan visitou as instalações da Escola Internacional de Oeiras, cuja gestão está a cargo da Msfound – Multicultural Sharing Foundation, sediada na ilha da Madeira. Durante o encontro que manteve com Sílvio Santos, fundador da Sharing Foundation, e com Miguel Santos, o actual director executivo da organização, o reitor da USJ abriu as portas ao estreitamento das relações entre as duas entidades, através da assinatura de um memorando de entendimento que prevê a execução conjunta de actividades nas áreas de Desenvolvimento Académico, Ciência, Tecnologia, Pedagogia e Cultura.

Os mesmos objectivos norteiam o acordo que a USJ, também na pessoa de Stephen Morgan, assinou com a rede de escolas Brave Generation Academy. Esta abrange estabelecimentos de Ensino híbridos, que capacitam alunos com idades compreendidas entre os catorze e os dezanove anos a desenvolver, por meio de uma aprendizagem personalizada, competências essenciais em domínios como a criação, o empreendedorismo e a inovação.

A exemplo do que sucede com os protocolos assinados com a Sharing Foundation e com a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, o acordo firmado com a Brave Generation Academy prevê igualmente “a execução colaborativa de actividades que englobam as dimensões académica, científica, técnica, pedagógica e cultural em áreas de interesse mútuo”, refere a Universidade de São José.

M.C.