ANTIGO PÁROCO DA IGREJA DE SÃO LOURENÇO TINHA 89 ANOS

Faleceu o Padre Francisco Xavier Chan

O padre Francisco Xavier Chan Pou Chun, sacerdote que serviu o povo de Deus e a diocese de Macau ao longo de mais de seis décadas, faleceu na tarde do passado Domingo, 31 de Maio, no Hospital Macau Union. A informação foi avançada no mesmo dia pela Diocese, que convida os fiéis a rezarem pelo repouso da sua alma. As cerimónias fúnebres serão anunciadas dentro em breve.

Discreto, mas muito respeitado pela comunidade católica de língua chinesa, o padre Francisco Xavier Chan serviu durante décadas em várias paróquias do território. Ao longo de uma carreira sacerdotal que se estendeu por mais de seis décadas, o padre Chan desempenhou funções pastorais em quase todas as paróquias da diocese de Macau.

«Não cheguei a trabalhar directamente com ele em nenhuma das paróquias pelas quais passou. Se bem me lembro, prestou serviço pastoral em quase todas as paróquias de Macau. Foi pároco de São Lourenço, de Santo António. Exerceu funções na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, e na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Aqui, em São Lázaro e na paróquia da Sé foi vigário-paroquial», recorda o padre João Evangelista Lau, actual pároco da igreja de São Lázaro, em declarações a’O CLARIM.

Responsável pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima entre 1995 e 1998, o padre Francisco Chan desempenhou funções pastorais até 2018, ano em que cessou o serviço como vigário paroquial da igreja de Santo António. Ordenado sacerdote a 28 de Junho de 1964, pelo então bispo D. Paulo José Tavares, o padre Chan celebrou há dois anos o jubileu de vida consagrada. Na altura, o antigo pároco foi homenageado pela Diocese, por ocasião do 60.º aniversário de ordenação sacerdotal, numa cerimónia em que a vocação de outros oito sacerdotes e religiosas também foi assinalada. «O padre Francisco era um pouco mais velho do que eu. Quando entrei no Seminário, ele já estava no Seminário Maior. Ele era do mesmo ano do padre Tadeu Tang. Foram ordenados no mesmo ano pelo bispo D. Paulo José Tavares», sublinha o padre João Lau.

Para além das funções que exerceu em várias das paróquias locais, o padre Chan foi ainda director espiritual da Legião de Maria durante muitos anos e dedicou-se com uma ênfase muito particular à pregação e à formação de leigos. Depois de ter frequentado durante meio ano um curso de Catequese na Universidade de Santo Tomás, em Manila, liderou um projecto de formação de catequistas. «Ele sempre se deu bem com os paroquianos e com os fiéis», lembra o padre João Lau, acrescentando: «No tempo do bispo D. Paulo José Tavares, o padre Chan foi enviado para as Filipinas. O curso era uma formação de curta duração, se não estou em erro, de seis meses. Quando voltou a Macau, dirigiu um centro para formar catequistas, mas esteve sempre muito sozinho nesse projecto e os resultados não foram, provavelmente, os esperados».

Marco Carvalho