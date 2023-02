ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA SÉ CATEDRAL DE MACAU CELEBRADO A 7 DE FEVEREIRO

De pequena capela a igreja matriz

A igreja da Sé, ou Sé Catedral da Natividade de Nossa Senhora, foi erigida como capela em 1576, atingindo o estatuto de igreja catedral, ou sé, de Macau, em 1623. É também chamada de “Igreja da Natividade de Nossa Senhora”, podendo ver-se gravada na entrada principal a inscrição, em Latim, S.S.M.V. Mariae Nascenti (em Português, “a Natividade da Virgem Maria”).

Construída em 1850, foi reconstruída em 1937. É a actual catedral da diocese de Macau. Esta está imediatamente subordinada à Santa Sé, dependendo do Dicastério da Evangelização. Está também incluída na lista de monumentos históricos do Centro Histórico de Macau, que por sua vez está incluída na lista de Património Mundial da China. Até inícios do Século XVII era uma pequena capela, ou ermida, de madeira, tendo sido elevada à categoria de catedral somente em 1623. Antes desse ano, a Diocese tinha a sua sede (sé) na igreja de São Lázaro.

A igreja foi consagrada em 1850 pelo bispo de Macau, D. Jerónimo José da Mata, CM (1845-1862, bispo entre 1845 e 1862), mas viria a sofrer graves danos no grande tufão de 1874, tendo sido alvo de grandes reparações. A actual catedral foi totalmente reconstruída em betão, com obra concluída em 1937. Custou cerca de cem mil e 900 patacas. Era bispo D. José da Costa Nunes (1880-1976, bispo entre 1920 e 1940).

Ampla e espaçosa, é constituída por vários altares laterais e púlpitos de mármore, com magníficos vitrais alusivos ao nascimento da Virgem Maria e com imagens dos Doze Apóstolos. Nos vários altares laterais, podem-se ver as imagens do Sagrado Coração de Jesus, de Cristo Rei, da Divina Misericórdia, de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Nossa Senhora das Dores, de São João Baptista (santo padroeiro da Cidade de Macau), de São José, de Santo António de Lisboa, de São Judas Tadeu, de São Josemaría Escrivá, de São Francisco Xavier, de São Nuno de Santa Maria e de Santa Teresa do Menino Jesus.

Antes da transferência de Macau para a China, em 1999, durante a Administração Portuguesa, a Sé, além das suas incumbências litúrgicas e diocesanas, era também o local da cerimónia de entronização dos novos governadores do território. Estes rumavam à Sé para aí depositarem o seu ceptro, símbolo da autoridade de governador, junto à estátua de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, numa das capelas laterais.

A Sé é também a igreja matriz de uma das nove paróquias da diocese de Macau, a dita “paróquia da Sé”, uma das mais antigas da referida circunscrição eclesiástica.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa